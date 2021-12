Boké : le ministre Abé Sylla visite les chantiers du projet d’interconnexion énergétique

Le ministre Ibrahima Abe SYLLA a coordonné ce mercredi, 15 décembre 2021, une visite de terrain sur le site du projet d’interconnexion de Boké. En compagnie du Haut-Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie et du Gouverneur de la région administrative de Boké, le Ministre et sa délégation ont fait le tour de toutes les installations afin d’évaluer le niveau d’avancement des travaux des cinq lignes, qui doivent fournir de l’électricité à la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal.

Sur les lieux, le Haut-Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG), Elhadj Lansana FOFANA s’est félicité de l’avancement remarquable des travaux. Dans la foulée, il a indiqué que le site visité par Monsieur le Ministre et sa délégation est un poste stratégique puisqu’il permet de résoudre le problème brûlant d’énergie, d’industrie minière, des villages de Kamsar, Kolaboui, la ville de Boké. Ledit poste permet aussi de sortir l’énergie de Kaléta et Souapiti vers les autres pays, à partir du poste de Santignè en Guinée-Bissau.

Après l’exposé du Haut-Commissaire de l’OMVG, Monsieur le Ministre a souligné que cette mission a permis de voir l’aspect technique, de corriger des imperfections à temps mais aussi de négocier avec les partenaires de l’OMVG pour que le projet soit achevé le plus tôt que possible.

Le Ministre Ibrahima Abé SYLLA, a insisté sur le fait que, la tâche confiée à son Département et à l’ensemble des Acteurs qui interviennent dans le domaine consiste à fournir du courant à la population. Un défi qu’il entend bien relever grâce à l’accompagnement des Autorités de la Transition et de l’accompagnement de tous les partenaires de la Guinée.

D’une puissance de 225 KV chacune, les cinq lignes du poste de Boké sont Lisan, Mali Yembering, Kaléta, Labé et Boké. Ces lignes auront la charge de desservir toute la zone avant de servir la Guinée-Bissau qui à son tour, fournira de l’électricité à la Gambie et au Sénégal.

