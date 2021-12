Boké : le ministre Apha Bacar Barry de l’enseignement technique à l’offensive dans les écoles professionnelles

Le nouveau ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bocar Barry a entamé ce vendredi 25 décembre 2021, une tournée de prise de contact, d’échanges et de constat dans les écoles professionnelles de la région administrative de Boké.

Il a été accueilli par le Colonel Sékouba Trésor Camara et Colonel Fodé Aboubacar Sylla, respectivement gouverneur et préfet de la localité. Cette visite de terrain s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact avec les autorités administratives de Boké et des responsables des institutions d’enseignement technique et professionnel, le personnel d’encadrement et des apprenants eux-mêmes.

Par le biais de cette visite, le ministre pose le diagnostic de l’ERAM de Boké, une infrastructure existante depuis plusieurs années mais qui a eu du mal à fonctionner jusque-là. C’est pourquoi, le ministre est venu évaluer cette infrastructure afin de l’aider à intégrer valablement dans la carte scolaire du Ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le ministre compte œuvrer pour raccorder l’ERAM de Boké au réseau national d’électricité de Guinée pour faire fonctionner les équipements et machines de dernière génération.

A Boké, le ministre Bocar Barry a promis de développer les filières connexes en évaluant les infrastructures disponibles. L’ERAM de Boké compte un effectif total de 312 apprenants évoluant dans 24 salles de classe. Ceci, sans compter les 126 admis de l’année 2021.

Dans sa communication, le ministre a invité la jeunesse de Boké à s’intéresser aux métiers techniques et professionnels en apprenant les machines et équipements modernes qui permettront à un jeune d’apprendre un métier et d’intégrer l’économie réelle pour un emploi garanti.

Le ministre et sa suite ont également visité l’école nationale d’instituteurs (ENI) de Boké. Cet établissement compte environ 290 élèves dont 147 filles encadrés par 10 professeurs d’écoles normales et un professeur d’éducation civique et morale.

De l’ENI, le ministre a visité à l’institut privé de Dr Saramanan Sandouno. Cette école dispose un effectif total de 215 élèves dont 170 filles. Le Centre de formation professionnelle (CFP) de Boké a été sillonné par la délégation ministérielle. Ce centre compte en son sein, 699 étudiants dont 117 filles, 54 formateurs dont 5 femmes évoluant dans huit (08) filières.

Selon l’inspecteur régional de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Amara Boké Cama, « la région administrative de Boké compte 14 centres de formation technique et professionnelle, 221 formateurs dont 22 femmes pour 5.257 apprenants dont 2.240 filles évoluant dans divers métiers.

Durant cette visite, le ministre Alpha Bocar Barry s’est montré très pédagogue, connaisseur et maitrisard du domaine de l’Enseignement technique et professionnel.

Mamadouba Camara, depuis Boké