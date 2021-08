Boké : le ministre de la Sécurité exige le port des bavettes et le respect de la décision d’interdiction de la Mine d’or de Kounsitel

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a effectué ce vendredi, 13 août 2021, une visite de travail sur les sites aurifères de Kounsitel et Kassenga dans la préfecture de Gaoual, dans la Région administrative de Boké (Basse Guinée).

Après avoir pris langue avec les autorités administratives et militaires, le ministre Damantang Albert Camara a tout d’abord insisté sur l’observation des consignes barrières et le port obligatoire des bavettes (masques de protection).

Par ailleurs, le ministre de la Sécurité a fait part de la préoccupation de son département face à la flambée de la pandémie de Covid-19 due, selon lui, «au relâchement des mesures barrières par la population.»

Sur les sites aurifères de Kassenga et Kounsitel, le premier responsable du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a félicité les services de défense et de sécurité pour, argumente-t-il, leur engagement pour la cause de la nation guinéenne.

Fidèle à son franc-parler, Damantang Albert Camara tient surtout au respect des consignes barrières et à l’application de la décision relative à l’interdiction d’exploitation de la Mine d’or de Kounsitel.

Le ministre de la Protection civile n’occulte pas par ailleurs le refoulement des orpailleurs clandestins de la préfecture de Gaoual, nouvelle destination de prédilection pour certains jeunes.

Mamadouba Camara