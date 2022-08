Boké : le ministre de l’Economie ambitionne de redonner espoir à la jeunesse guinéenne pour lutter contre l’immigration clandestine

Après avoir lancé les opérations mensuelles d’assainissement de la ville de Boké, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a rencontré les cadres relevant de son département.

La salle de conférence du Gouvernorat de Boké a servi de cadre à la réunion de concertation. La rencontre a mobilisé outre, les trésoriers, comptables des hôpitaux, des contrôleurs financiers, cadres de directions préfectorales du Plan ainsi que des receveurs communaux de la Région administrative de Boké.

Au terme de la grande immersion gouvernementale, le ministre a décidé de venir à Boké rencontrer ses cadres par rapport à la lettre des axes de la refondation de l’Etat et poser le constat afin de bâtir un plan d’action opérationnel par rapport à la lettre de mission assignée à son département.

Pour le préfet de Boké, le colonel Sény Sylver Camara, ce samedi est un grand jour pour la population et les autorités administratives de Boké.

Au nom de la population de Boké, le maire de la commune urbaine de Boké, Mamadouba Tawel Camara, a salué la venue du ministre de l’Economie, des Finances dans le Kakandé qui compte 14 ethnies et 14 sociétés minières.

Dans sa communication de circonstance, le gouverneur de la région administrative de Boké, le colonel Sékouba Trésor Camara a rassuré en ces termes: « Nous sommes comblés de joie. Le fait de voir le ministre lancer les opérations d’assainissement mensuel de la ville de Boké. Nous apprécions le geste du ministre qui nous a dotés d’un important lot de matériels d’assainissement. »

La stabilité d’un pays, rappelle le gouverneur, repose sur son économie. Boké, Zone Economique Spéciale de la République de Guinée, précise Colonel Sékouba Trésor Camara, avec ses multiples sociétés minières et potentialités, est confrontée à d’énormes difficultés liées aux délestages à répétition dans les quartiers et à l’état piteux de ses routes.

Il invite le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan à être le porte-parole de la population de Boké auprès du gouvernement pour le lancement du courant d’interconnexion dans la ville de Boké.

Les 14 communautés de Boké, renseigne le gouverneur de région, vivent en parfaite harmonie depuis des ans.

Organisations et fonctionnement des services du pool financier de la région, procédures et traitements des pièces comptables.

La porte-parole des personnes du pool financier a, dans un mémo, exprimé ses difficultés liées entre autres, à l’absence des budgets de fonctionnement, manque de personnels et de logement par endroits, entre autres.

Le Chef de Cabinet du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan a énuméré un certain nombre de constats liés à l’insuffisance de personnels au niveau des certaines directions préfectorales du Plan à l’intérieur du pays, la nécessité de formation de certains cadres, au manque d’infrastructures pour abriter les cadres.

A Gaoual, indique le Chef de Cabinet, les locaux de la Trésorerie préfectorale est en ruines.Et de préciser qu’à Koundara, l’infrastructure abritant la Trésorerie et qui date de 1963, mérite d’être restaurée.

S’adressant à ses cadres, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Dr Lancinè Condé a salué l’engagement de ses cadres régionaux et préfectoraux. Son séjour à Boké est lié au changement des visages intervenu au lendemain du 5 septembre 2021 et surtout, rapprocher le Cabinet du ministre des agents qui sont sur le terrain pour aussi, réduire la distance entre le département et ses cadres.

Mettre un terme à la corruption endémique pour redonner espoir à la jeunesse tournée vers la migration clandestine vers l’Europe. Dr Lancinè Condé a rappelé la mission des Institutions fortes dans la protection des citoyens qui, selon lui, ont la volonté de faire avancer notre pays, la Guinée.

Pour lui, il est impérieux pour tous les Guinéens de donner un contenu et un sens au changement intervenu au lendemain du 5 septembre 2021. L’idée, dit-il, est de conduire des institutions robustes pour une administration refondée au service du peuple.

L’Administration, selon le ministre des Finances, est un outil au service de la population. Au terme de ses propos, le ministre de l’Économie a sollicité l’implication de ses cadres dans la sensibilisation et des opérations d’assainissement pour sauver la dignité de tous les Guinéens.

Contrôleurs financiers, maîtres et gardiens de la procédure, avertit le ministre, professionnalisez-vous et soyez proactifs pour éviter de violer la procédure.

« Le Programme économique de la Transition, la stabilité économique, la rédaction d’une nouvelle Constitution, la mise en place des institutions, l’emploi et l’employabilité des jeunes, le recensement général de la population, la lutte contre l’insécurité et la pauvreté galopante, manque criard d’infrastructures » sont entre autres sujets abordés par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan en séjour de travail à Boké.

Mamadouba Camara