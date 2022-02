Boké : le ministre des Mines en tournée, confie les sociétés minières à la population￼

En compagnie d’une forte délégation de son Département, le ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magassouba a été reçu en pompe ce vendredi, 4 février 2022 par le gouverneur et le préfet de Boké, respectivement, Colonel Sékouba Trèsor Camara et Colonel Fodé Aboubacar Sylla.

C’était en présence du vice maire de la commune urbaine de Boké, Mohamed Camus Camara, le directeur régional des Mines, Sékou Yaffa Sylla, du directeur préfectoral des Mines, Mamadouba Sylla ainsi que l’attaché de Cabinet du gouverneur, Aïssata Mady Camara et l’inspecteur régional des Affaires religieuses, El Hadj Mohamed Wakil Yattara.

A Kamsar où les femmes ont loué les actions de développement du président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya, le ministre des Mines et sa suite ont été accueillis par le Maire et le sous-préfet de Kamsar, notamment, Alsény Chérif Kibola Camara et Colonel Nikavogui.

Selon El Hadj Mohamed Dia, Conseiller spécial du ministre des Mines, la sous-préfecture de Kamsar regorge une société de renom, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG).

A l’occasion, il a confié la Société CBG aux femmes de la Cité minière de Kamsar Bagataye. La porte-parole des femmes de Kamsar, Hadja Aïssata Koba, a plaidé pour l’employabilité des jeunes diplômés sans emploi.

En outre, elle a remercié le gouvernement de la Transition pour avoir assuré la desserte en eau potable et en courant électrique dans la Cité minière

Dans sa communication de circonstance, le ministre des mines a transmis les messages de paix et de solidarité du président de la Transition avant de confier les sociétés minières à la population de Kamsar en particulier et de Boké en général.

D’après lui, les entreprises minières évoluant en Guinée doivent être bénéfiques à l’ensemble de la population de la préfecture de Boké.

Mamadouba Camara