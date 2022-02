Boké: le ministre des Mines visite l’un des sites de la future raffinerie d’alumine de GAC

En visite dans la Région administrative de Boké depuis 72 heures, le ministre des Mines et de la Géologie, Moussa Magassouba a visité ce dimanche, 6 février 2022, l’un des sites devant abriter l’usine d’alumine de la Société Guinée Alumina Corporation (GAC) situé dans le district de TINGUILINTA, sous-préfecture de Tanènè, dans la préfecture de Boké.



Présentant le site qui devrait abriter la raffinerie d’alumine en Guinée, le directeur des opérations minières auprès de la société GAC, Moussa Mara a indiqué que « les préoccupations du gouvernement sont les nôtres. C’est pourquoi nous avons dit que c’est l’un des sites probables retenuspour la construction d’une raffinerie d’alumine en Guinée.Pour lui, il s’agira de voir est-ce que ce site est rentable pour la société GAC et le peuple de Guinée ?

Faut-il souligner que sur ce site, réservé depuis 2008, la société GAC a déjà enfoui 3.600 pilonnes sur une superficie de huit (08) hectares, apprend-on sur place.

Après un tour titanesque sur le site, le premier patron du département en charge des Mines s’est confié à la presse:

« Nous sommes là pour visiter ce site qui s’appelle l’un des sites pour l’implantation d’une raffinerie en République de Guinée. »

Selon le ministre Moussa Magassouba, le président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya, « La transformation des matières premières sur place est l’une des priorités du gouvernement. Si nous ne transformons pas, la Guinée ne va pas profiter des Mines ».



La bauxite là, souligne le ministre, certaines sociétés la vendent à 28 dollars ou 23 dollars. Et de préciser que la bauxite est vendue entre 23 et 50 dollars.

A en croire au ministre des mines, l’alumine est au dessus de 2.500 ou 3.000 dollars par tonne.

Une usine d’alumine, rappelle le ministre, va employer suffisamment d’employés et créer beaucoup de valeurs pour notre pays, la Guinée.

A l’entendre, le ministre des Mines attache au respect strict du chronogramme décidé dans la Convention de base.

A noter que le numéro un du Ministère des Mines attend dès la semaine prochaine, un rapport technique dans lequel, est défini le statut actuel de la société GAC, lune des plus grandes entreprises minières de la Guinée.On vera bien…

Mamadouba Camara, Boké