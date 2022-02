Boké : le ministre Julien Yombouno en séjour de travail pour renforcer le climat social dans les sociétés minières

Le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno, effectue depuis hier samedi, 26 février 2022, un séjour de travail dans la région administrative de Boké.

Il a été accueilli par le préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla en compagnie du Directeur de cabinet du gouvernorat de Boké, Tidiane Soumah ainsi les responsables des services de Sécurité.

Durant son séjour, le ministre de la Fonction publique a échangé avec des cadres régionaux, prefectoraux, communaux ainsi que des représentants du secteur publivs et privé basés dans la localité.

Au cours d’un entretien qu’il eu ce dimanche, 27 février 2022, le ministre Julien Yombouno a partagé les recommandations de la récente mission réalisée sur la situation de la société RUSAL de Fria par l’inspection générale du Travail (IGT) sur instruction du Premier ministre, Chef du Gouvernement.

Selon le ministre de la Fonction Publique, la situation qui prévaut à la Société Rusal Fria est un scénario global de toutes les sociétés minières évoluant dans la région administrative de Boké.

Au nombre des recommandations formulées par l’IGT, on peut citer entre autres, l’audit des installations de la société RUSAL Fria, le respect du Plan de succession et de transfert des compétences, le non enregistrement de RUSAL à l’inspection générale du travail et à l’AGUIPE, la mise en place d’une délégation syndicale, l’affichage des horaires de travail, l’élaboration des règlements intérieurs, l’amélioration des conditions de travail des employés, la réhabilitation des veuves des travailleurs décédés.

Présents à la rencontre, le préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla et le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, Tidiane Soumah ont tour à tour rappelé qu’il était formellement interdit au gouverneur et préfet de rendre dans les sociétés minières sans se référer au haut lieu (Conakry).

Dans sa communication, le ministre du Travail et de la Fonction Publique a réaffirmé sa volonté de contribuer à l’apaisement du climat social dans les sociétés minières.

Parlant des récents changements intervenus dans son Département vise à créer la polyvalence, l’émulation et éviter la sédentarisation qui, selon lui, est souvent contre-productive pour une Administration.

Cette première offensive du Ministre de la Fonction Publique sera précédée d’une autre mission pluridisciplinaire pour évaluer la mise en œuvre des recommandations de la présente mission.

A l’occasion, des cadres présents à la rencontre ont eu l’opportunité de présenter leurs services respectifs et d’exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leur mission.

A noter que le ministre de la Fonction Publique promet d’opérer de grandes réformes permettant de désengorger Conakry pour dit-il, faire avancer l’Administration publique à l’intérieur du pays.

Mamadouba Camara