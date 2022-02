Boké : le ministre Lansana Béa Diallo exhorte la jeunesse à la perfection

Après la visite des sites devant abriter les infrastructures de la CAN 2025 en République de Guinée et les installations de l’institut supérieur des Mines et géologie de Boké, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo a rencontré ce lundi 21 février 2022, la jeunesse de Boké, au centre culturel situé au cœur du quartier Gorèye, dans la commune urbaine.

Au centre culturel où étaient massivement mobilisés les cadres régionaux, préfectoraux, communaux, élèves et encadreurs, le ministre de la jeunesse et des Sports a eu droit à un bain de foule avant de s’installer à la loge officielle.

Les prestations artistiques, sel défense (Karaté), des majorettes ont marqué la rencontre du ministre Béa Diallo avec la jeunesse de Kakandé. Souhaitant la bienvenue à délégation ministérielle, le 1er vice-maire de la commune urbaine de Boké, Mohamed Aly Camus Camara s’est réjoui de la visite du ministre de la jeunesse visant à lancer officiellement les travaux de décapage des sites devant abriter les infrastructures de la CAN 2025 en Guinée.

Au nom des citoyens de Boké, il a réitéré la disponibilité de ses compatriotes à accompagner les initiatives gouvernementales à la base. Le maire a attiré l’attention de son illustre hôte sur la participation de la Guinée à la semaine de l’amitié et de la fraternité (SAFRA) à travers la région administrative de Boké.

De son côté, le gouverneur de région administrative de Boké, Colonel Sékouba Trésor Camara a fait savoir que la population et la jeunesse de Boké soutiennent le projet du gouvernement Béavogui qui, selon lui, œuvre contre vents et marées pour le bien-être de la population guinéenne.

Pour le délégué communal de la jeunesse de Boké cette visite est le début du développement de Boké. Il a plaidé pour l’employabilité de la main d’œuvre locale, la réalisation des infrastructures sportives au profit de la jeunesse de Boké.

Dans son discours de circonstance, le ministre de la jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo reconnaît que le manque des infrastructures sportives dans l’arrière pays est l’un des grands défis qui attendent son département.

Il a exprimé sa volonté d’accompagner la jeunesse qu’il a vivement appelée à la formation académique et professionnelle. La CAN 2025 offre des opportunités d’emplois pour la jeunesse guinéenne.

Mamadouba Camara