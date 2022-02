Boké : le ministre Lansana Béa Diallo visite les sites des infrastructures de la CAN 2025

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, est arrivé dans l’après-midi de ce dimanche 20 février 2022, dans la région administrative de Boké où il a été accueilli par le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trésor Camara, le préfet, Colonel Fodé Aboubacar Sylla et le 1er vice-maire de la commune urbaine de Boké, Mohamed Aly Camus Camara.

Dans cette première offensive dans l’arrière pays, le Béa Diallo était accompagné d’une forte délégation de son cabinet et s’est rendu sur les deux (2) villages CAN à N’Dantary (Lambanyi) et à Correrah, dans la commune urbaine de Boké.

En compagnie des autorités locales, le ministre et sa suite ont visité le site du secteur N’Dantary, quartier Lambanyi, dans la commune urbaine de Boké.

Ce site d’une superficie de 14 hectares va abriter 2 villages CAN pour 2 pays avec à la clé, 36 Villas.

Pour la mise en œuvre de ce projet de dimension continentale, le volet contenu local sera respecté au profit des entreprises locales évoluant dans la région administrative de Boké.

Quant au site de Correrah qui s’étend sur une superficie de 50 hectares, il va recevoir 36 villas pour 2 équipes avec des terrains d’entraînement multidisciplinaires.

Quant au site de Donghol qui mesure 50 ha également, il va abriter un stade de 1000 places plus une piscine olympique des terrains de hand Ball, basket ball et de tennis, a-t-on rassuré.

A noter qu’après la visite des sites devant abriter les infrastructures de la CAN 2025, le ministre a rendu une visite de courtoisie au patriarche de Boké, le Doyen Témou Kalissa.

Mamadouba Camara