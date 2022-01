Boké : le nouveau chef section domaines et cadastre promet de préserver les domaines réservés

Conformément aux instructions des nouvelles autorités, le nouveau chef section des domaines et cadastre, Alsény Camara vient d’être officiellement installé dans ses nouvelles fonctions.

C’est le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui qui a présidé la cérémonie. Cadres administratifs, collaborateurs de service, membres de la société civile, parents et amis ont pris part à l’événement.

Le chef Section sortant, Mory Sacko a énuméré les défis qui attendent son successeur à savoir : la gestion des problèmes domaniaux, des agents contractuels en activité depuis des années, le manque de matériels topographiques et le projet de lotissement de Tamaransy 1, Tamaransy 2, et 2 et Kawass.

Il a par ailleurs promis de continuer à apporter son soutien au service de l’habitat de Boké. Il demande aux agents contractuels de chercher à se former, se qualifier pour mieux affronter l’avenir.

Le président du conseil régional des organisations de la société, Elhadj Sékou Souaré a fait des témoignages pathétiques avant féliciter le Directeur sortant pour son professionnalisme et des services loyaux rendus à la nation guinéenne.

Il a souhaité que l’ancien chef section des domaines et cadastre continue d’apporter ses soutiens professionnels pour l’amélioration constante de l’habitat de Boké.

Mamadou Diouldé Diallo, chef section Construction et Habitat s’est exprimé en ces termes : « Au chef entrant d’être large pour encourager ses collaborateurs pour le bon fonctionnement du service de l’Habitat. » Au chef section sortant de pardonner pour des imperfections.

Pour Kémo Randy Gamamy, le Directeur préfectoral de l’Habitat, « on ne force pas le destin. A nos successeurs d’avoir le dos large pour garder le flambeau toujours allumé. »

L’inspecteur régional de l’Habitat de Boké, Elhadj Adama Doumbouya a demandé au nouveau chef section domaines et cadastre à faire preuve d’endurance, de professionnalisme pour plus de stabilité dans la gestion et la sauvegarde des Domaines réservés.

Quand au chef section des domaines et Cadastre, Alsény Camara, il a rendu un hommage à son ministre et au chef section sortant pour leur appui. Pour réussir la mission qui lui est assignée, il a tendu la main à ses collaborateurs avant de s’engager à sauvegarder les domaines réservés de l’Etat.

Pour le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui, c’est une aide mémoire (Mory Sacko) qui s’en va. C’est par des prières et bénédictions que la cérémonie de passation de service a pris fin.

Mamadouba Camara