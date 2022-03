Boké : le PG, Charles Wright instruit au Procureur d’ouvrir dès lundi une enquête autour des biens d’équipements à Boké

En tournée à l’intérieur du pays, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a eu des échanges francs ce Mardi 22 mars 2022, avec les autorités administratives et judiciaires de la ville Boké mobilisées massivement dans le Tribunal de Première Instance de cette ville. Sans passer par le dos de la cuillère, Alphonse Charles Wright a donné des instructions au Procureur de la République, Abdoulaye Babady Camara et au Maire de la commune de faire le point sur la situation des biens d’équipements publics de Boké.

À en croire le Procureur Général, Alphonse Charles Wright : « Les biens d’équipements résultant des différents équipements qui devraient servir à des marchés, aux constructions des hôpitaux, comme je l’ai dit à Dubréka, la même enquête doit être ouverte ici à Boké, pour qu’on nous disent tous les biens qui sont classés parmi les biens d’équipements dans le cadre du lotissement. Monsieur le Maire, faite la situation de ces biens parce que la loi est très claire là-dessus. L’on ne peut pas se permettre de brader les biens de l’État, l’on ne peut pas se permettre de changer la finalité ou la destination d’un bien affecté au service public. Monsieur Le Procureur, à partir du lundi, ouvrez toute une enquête autour des biens d’équipements à Boké. On veut savoir à quoi ça a servi ces biens de l’État parce que si vous partez aujourd’hui à Dubréka, il n’y a même pas où enterrer les gens ».

Enthousiasmé de recevoir le Parquet Général, le nouveau Procureur de la République de Boké, Abdoulaye Babady Camara a fait remarquer que cette inspection va les permettre à remédier à beaucoup de choses : « C’est un facteur aussi très important que le Parquet Général sorte pour venir voir les parquets d’instances, les procureurs, les Officiers de Police Judiciaire. C’est une confiance qu’il instaure non seulement au niveau des autorités administratives mais aussi au niveau des citoyens pour dire que la loi pénale sera respectée. Donc, nous sommes trop fiers de cette visite du Procureur Général et toutes les recommandations qu’il a eu à faire, nous le rassurons qu’elles seront mises en œuvre », a-t-il promis

Poursuivant sa mission dans cette ville minière, Alphonse Charles Wright a, à l’instar des autres Préfectures traversées par lui et son équipe, procédé à la remise d’habilitations aux Officiers de Police Judiciaire (OPJ) pour ensuite se diriger à proximité de l’aéroport de Boké pour l’incinération du chanvre indien saisi grâce à la vigilance de la sécurité.

Pour boucler cette première tournée qui a durée une semaine dans certaines préfectures de la Basse Guinée, le magistrat s’est rendu au poste de police et de la gendarmerie de Boké pour une visite inopinée. Si à la police la propreté et l’entretien des locaux sont peu reluisants, à la gendarmerie, ce n’était pas le cas. Il a plutôt trouvé les cales de garde à vue sales et puantes et il a immédiatement ordonné aux gendarmes de faire un nettoyage systématique desdits cales.

Mamadou Yaya Barry, envoyé spécial depuis Boké

622 26 67 08