Boké : le préfet promet de mobiliser bulldozers pour libérer emprises publiques et domaines de l’Etat

Après le déclenchement des opérations de déguerpissement des emprises publiques au niveau du Grand Conakry, des préfectures de Coyah, Labé et Dubréka entre autres, le préfet de Boké, Hassan Sanoussy Camara a conféré mercredi, 03 mars avec les présidents des conseils des quartiers, des conseillers communaux, cadres des services techniques ainsi que les responsables des services de défense et de sécurité basés dans la localité.

Menu des échanges, l’immatriculation, la récupération immédiate des patrimoines de l’Etat, les bâtiments issus des contentieux franco-guinéens et Libano-Syriens, la gare routière de 400 bâtiments et le déménagement du marché central.

Pour matérialiser les décisions du Gouvernement à Boké, le préfet a promis de faire entendre les bulldozers et Gradins pour libérer totalement les emprises des voiries dans sa juridiction géopolitique.

D’entrée, le préfet a indiqué : «Tous les bâtiments appartenant à l’Etat seront récupérés. Les fonctionnaires qui occupent des bâtiments et qui sont mis à la retraite ces dernières années mais qui continuent à occuper ces bâtiments illégalement, vont être délogés dans les jours qui suivent.»

Selon lui, «Les services préfectoraux en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat passeront pour immatriculer tous les bâtiments étatiques et toutes les emprises occupés illégalement par des commerçants et autres.»

A en croire au préfet, «Toutes les décisions du Gouvernement, à l’instar de Conakry, Coyah, Dubréka et d’autres préfectures seront appliquées à la lettre à Boké qui n’est pas une République dans une République par rapport à une République. Les décisions du Gouvernement seront exécutées sans tomber sur quelqu’un dans l’honneur et la dignité. Les bâtiments et terrains administratifs sont complètement hypothéqués.»

Selon le Décret 081 précise Hassan Sanoussy Camara, «Je suis conservateur de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’Etat. Et mieux, je suis le contre-poid du désordre.»

Et d’ajouter, «Dans une semaine, les services de l’Urbanisme et de l’Habitat vont commencer à mettre les croix rouges sur les bâtiments à démolir dans le cadre des opérations de déguerpissement des emprises publiques dans la préfecture de Boké.

Il a, par ailleurs, demandé à la Commune de prendre des dispositions utiles pour mener à bien ces opérations de grandes envergures qui pointent à l’horizon.

C’est pour cette raison d’ailleurs que je demande au ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat de dépêcher de toute urgence, une mission d’évaluation sur Boké, conclu le préfet.

Mamadouba Camara, Boké