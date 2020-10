Boké : le Premier ministre inaugure une série d’infrastructures dans la région

A la tête d’une importante délégation gouvernementale, le Premier Ministre (PM), Dr Ibrahima Kassory Fofana a procédé mercredi, 7 octobre 2020, dans la Région administrative de Boké, à l’inauguration du bloc administratif de la Direction régionale des Mines et de la Géologie flambant neuf ainsi que l’école régionale des Arts et métiers (ERAM).

L’édifice R+1 construit par l’entreprise Créative Disign Studios (CDS)

Pour mémoire, la Direction régionale des Mines de Boké est compte en son sein 16 bureaux, 12 cabines de latrines, un musée, une cantine, deux salles de conférence, 2 secrétariats, une bibliothèque et un forage avec une cuve d’une capacité de 6.000 litres.

A côté, deux appartements servant de résidences administratives pour les directeurs préfectoral et régional des Mines basés à Boké.

Visiblement enchanté, le Chef de Cabinet du Ministère des Mines et de la Géologie, Ahmed Sékou Kéita a rappelé : « Cette route de contournement, partant de Missira (Tanènè) pour Kassef (Tamaransy) et distante de 17 km, vise à réduire les nuisances. La durée des travaux de ce gigantesque projet est de 18 mois avec à la clé, trois (03) ponts et deux (02) passerelles.»

Selon M. Kéita, «ce projet est aussi, une manière d’accompagner le président de la République, Pr Alpha Condé à achever ses projets de société.»

Financé par la Société GAC (Guinée Alumina Corporation) à hauteur de 60 millions de dollars américains à travers des revenus exceptionnels, d’après le Chef de Cabinet du MMG, cette initiative est la matérialisation des promesses tenues par le Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé, soucieux du développement de la Guinée.»

Le Groupement Henan-Chine-Begec-Travaux est chargé de réaliser les travaux sur un délai contractuel de 18 mois.

Avant de quitter Boké, le PM a également inauguré l’Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) à Kissassy dans le quartier Yomboya (CU).

Selon Dr Ibrahima Kassory Fofana, «en ouvrant les portes de cette école (ERAM), le président Alpha Condé donne ainsi, des opportunités à la jeunesse de Boké d’apprendre des métiers pour être compétitifs sur le marché d’emploi.»

Mamadouba Camara, Boké