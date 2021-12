Boké : le projet ‘’filles, citoyennes leaders des communautés’’ lancé, à Tanènè

Dans le but de promouvoir l’éducation civique des 50 jeunes filles pour lutter contre les violences basées sur le genre (VBG), le programme ‘’Mérite international de la jeunesse’’, sous financement de l’Ambassade de la Grande Bretagne en Guinée, a lancé ce mercredi 1er décembre 2021, dans la sous-préfecture de Tanènè, préfecture de Boké, le projet dénommé « Filles, citoyennes leaders des Communautés ».

L’évènement a mobilisé les autorités sous-préfectorales, communales, le Directeur-Pays de l’ONG mérite internationale de la jeunesse, les jeunes filles leaders ainsi que les responsables des groupements des femmes évoluant dans l’assainissement de la commune rurale (CR) de Tanènè.

« Je suis fille, l’égalité mon droit, je suis fille, j’ai droit à la protection, je suis fille, j’ai droit à la santé, je suis fille, je m’engage pour l’environnement », sont entre autres slogans qu’on pouvait lire sur des t-shirts.

Présentant son Projet filles, citoyennes leaders des Communautés, le Directeur-pays du Programme ‘’Mérite international de la Jeunesse », Ahmed Sékou Traoré a rappelé que ce 1er décembre représente une date ultime pour l’humanité.

Le lancement de ce projet dit-on, vise à élargir la visibilité du projet pour aider les filles leaders des communautés à faire entendre dans la zone minière de Boké. Et surtout faire connaître par le grand public, les actions de développement réalisées par son ONG depuis des mois.

Ce projet qui est parti d’un diagnostic communautaire engage aussi la vie des jeunes filles vulnérables et souvent victimes des inégalités dans la société. D’où, la formation de ces jeunes pauvres filles en éducation civique, en entrepreneuriat local, en technique de protection et de préservation de l’environnement.

De son côté, la porte-parole des jeunes filles, leaders des communautés M’Mahawa Touré a fait savoir que le programme Mérite international les a accompagnées dans le reboisement d’une superficie de plus de 10.000 plants fruitiers et non fruitiers sur une superficie de 35.000 m2.

Selon M’Mahawa Sylla, ce partenariat consiste à poser les bases de l’entrepreneuriat local.

Pour L’ambassadeur du Royaume Uni en Guinée, DAVID MACIL ROY, l’objectif principal de ce projet, est de promouvoir l’éducation civique des jeunes filles, mutualiser les efforts dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et la destruction de l’Environnement.

Par ailleurs, le diplomate britannique, a réitéré la volonté de son à s’investir dans la protection des droits des jeunes filles et la protection du couvert végétal de manière globale.

A la cérémonie, le sous-préfet de Tanènè, Commandant Lamarana Diallo a indiqué que la formation du leadership féminin de sa juridiction géopolitique, la lutte contre les changements climatiques et les violences basées sur le genre (VBG) sont au cœur des préoccupations majeures du Gouvernement de Transition.

C’est par remise des matériels d’assainissement aux femmes de Tanènè que la cérémonie de lancement du projet Filles, citoyennes leaders des Communautés a pris fin.

Mamadouba Camara