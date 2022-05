Boké: l’école primaire de Khougnèwadé 2 rénovée et équipée par la société UMS

Trois-cent-vingt-cinq millions (325.000.000) de francs guinéens. C’est l’enveloppe financière qui vient d’être injectée dans les travaux de rénovation et d’équipement de l’Ecole Primaire publique du quartier Khougnèwadé2 dans la Commune urbaine de Boké.



C’est l’œuvre de la Société United Mining Supply (UMS), à travers la Fondation Wazni.

La cérémonie de remise de l’infrastructure s’est déroulée ce vendredi, 6 mai 2022, en présence des autorités administratives et scolaires, de la Délégation de la société UMS, des représentants de l’association des parents et amis de l’école (APAE) ainsi que des parents d’élèves et le personnel de l’école primaire publique de Khougnèwadé2.

Les travaux de rénovation ont consisté à la réfection totale de la toiture, du sol des six salles de classe, des huit (08) blocs de latrines, de la peinture de l’école entière ainsi qu’à l’équipement des salles de classe en tables-bancs et des matériels bureautiques, selon le responsable du Département des Relations Communautaires de la Société UMS, Moussa 2 Doumbouya.

C’est la 7ème école rénovée et équipée conséquemment par la Société UMS qui s’engage à accompagner l’Ecole guinéenne à travers l’amélioration des conditions d’études des enfants de Guinée.

A la cérémonie, le 1er Vice Maire de la Commune Urbaine de Boké, Mohamed Aly Camus Camara a félicité la fondation Wazni qui vient de faire face à une autre charge de la Mairie de Boké.



L’école primaire Khougnèwadé2, selon son directeur, Florentin Lamah, compte 588 élèves dont 316 filles par 12 enseignants parmi lesquels, on dénombre 11 femmes pour neuf (09) groupe pédagogiques.

C’est une immense joie pour le directeur préfectoral de l’éducation de Boké, IbrahimaFofana qui remerciela société UMS qui, selon lui, ne cesse d’apporter son soutien au développement de la Guinée et à la qualification du système éducatif guinéen.

Il invite les bénéficiaires à l’entretien quotidien de ce bijou flambant neuf grâce au soutien du gouvernement du CNRD du président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya.

De son côté, le gouverneur de la région administrative de Boké, Colonel Sékouba Trésor Camara encourage la société UMS pour ce geste.

Et de préciser que rénover et plus difficile que construire tout en invitant le personnel de l’école et aux responsables du quartier à maintenir la propreté au sein cet établissement scolaire.

Il a réitéré la disponibilité des autorités administratives pour la pérennisation des acquis de développement.

Pour la réussite de la cérémonie, la société UMS a mis à contribution, le jeune conteur, M. Doumbouya a émerveillé les enfants et le public à travers le titre « Tougnègnê »

C’est par une visite guidée des salles de classe et la remise des matériels didactiques que la cérémonie a pris fin.

Mamadouba Camara, Boké