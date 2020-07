Boké : l’équipage du Consortium SMB-Winning sauve la vie à trois tortues de Mer

L’équipage du remorqueur Winning-Pioneer 34 du Consortium SMB-Winning a trouvé vendredi, 17 juillet 2020, près du mouillage de transbordement n° 2 du port minéralier de Boké, trois (03) tortues de mer piégées et retenues dans un filet de pêche flottant où elles étaient en danger.

Or, ces espèces animales font partie des animaux intégralement protégés par les Nations ayant ratifié plusieurs accords relatifs à la protection de la faune et flore.

Pour la circonstance, le capitaine de la flotte a immédiatement demandé la suspension des opérations pour sauver la vie à ces tortues contre les vents et marées.

Pour éviter que d’autres tortues soient en danger, les agents de l’équipage a pris soin de ramasser les filets de pêche étalés çà et là avant de relâcher les tortues tirées des filets. .

La nouvelle est bien accueillie du côté de la Direction Préfectorale de l’Environnement des Eaux et Forêts basée dans la préfecture de Boké.

Pour le directeur préfectoral de l’EEF à Boké, Ibrahima Talibé Diallo, «Nous ne pouvons que remercier la SMB pour le souci qu’elle a pour la protection de la Biodiversité.

Donc, sauver la vie à trois (03) tortues, c’est une bonne nouvelle pour les services techniques que nous sommes.»

De l’avis d’autres spécialistes, «L’une des plus grandes menaces pour les tortues de mer, c’est le fait qu’elles soient accidentellement capturées et tuées dans des filets de pêche. Si l’on n’y prend pas garde, elles pourront être traînées dans l’eau sans accès à la surface pour respirer. Et cela pourrait les noyer et tuer.»

Joint au téléphone, le directeur général (DG) de la SMB, Frédéric Bouzigues a félicité l’équipage pour dit-il, «Son sens élevé du respect des normes environnementales et de la biodiversité dans la zone d’opération du consortium SMB Wining.»

En ses termes, M. Bouzigues a, en outre rassuré de la volonté de son entreprise a agir davantage pour la réhabilitation des sites exploités et dénudés en vue de préserver l’écosystème dans son ensemble.

Le consortium SMB-Winning, selon son DG, «Adhère au principe de développement minier, de la coexistence harmonieuse de l’homme et de la nature, et surtout, s’engage depuis longtemps, à protéger l’Environnement marin et l’écologie de la Guinée. C’est pourquoi, chaque employé du Consortium garde à l’esprit ce principe.»

Pour mémoire, les tortues de mer en voie de disparition, sont des reptiles intégralement protégées avec surtout, la prolifération de la Pêche artisanale en Guinée.

Mamadouba Camara, Boké