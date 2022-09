Boké: l’ERAM connectée au réseau électrique d’interconnexion de l’OMVG

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Bernard Gomou, en compagnie d’une forte délégation de son Gouvernement dont le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionne Alpha Bacar Barry, a relié ce dimanche, 4 septembre 2022, l’Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM) de Boké situé au quartier Lambanyi dans la commune urbaine, au réseau électrique de la société d’électricité de Guinée (EDG).



Située au cœur du secteur Kissassy, quartier Lamanyi dans la commune urbaine de Boké, l’Ecole Régionale des Arts et Métiers (ERAM de Boké compte 485 étudiants dont 66 filles, tous encadrés par 18 groupes pédagogiques.

L’établissement en question, dispose en son sein, cinq (05) filières opérationelles à savoir, mécanique générale et maintenance, électricité industrielle, froid et climatisation, électromécanique avec des systèmes automatisés.

C’est à 10h 24 minutes que le PM et sa suite ont atterri dans l’enceinte de l’ERAM.

C’est par la coupure du ruban inaugural que la cérémonie a pris fin.

Mamadouba Camara, Boké