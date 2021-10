Boké : les activités de la société CDM-Chine à l’arrêt momentané

Depuis la matinée de ce mardi 26 octobre 2021, les employés de la société CDM-Chine sont en grève provocant ainsi l’arrêt momentané des activités minières à Filo-Bowal, dans la préfecture de Télimélé.

Cette grève découle du non respect de plusieurs protocoles d’accord signés entre travailleurs et employeurs avec l’assistance de l’inspection générale du travail et autorités administratives.

A la société CDM-Chine, les employés exigent le respect des différents protocoles et l’amélioration de leur cadre de vie.

Selon nos informations, les grévistes ne sont pas prêts à reculer. Déjà, les argents des services de défense et de sécurité veillent au grain pour éviter le débordement.

Affaire à suivre !

Mamadouba Camara