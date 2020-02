Boké : les élèves dans la rue pour réclamer le retour en classe des enseignants

Les élèves en colère ont effectué dans la matinée du lundi, 10 février 2020, marche pacifique du Lycée Filira, commune urbaine de Boké, avant d’aller investir en masse, le siège de la direction préfectorale de l’éducation (DPE) pour, disent-ils, exiger le retour effectif de leurs enseignants en classe.

Après avoir écouté ses élèves, le directeur préfectoral de l’Education (DPE) par intérim, Dembo Amirou Dramé a refroidi dans un ton pédagogique : «cette mobilisation modeste prouve que vous teniez à votre formation. Que Dieu nous aide et que les collègues comprennent que seule l’éducation peut faire valoir la valeur d’un enfant. Nous avons compris votre message. Nous rendrons compte à qui de droit. Et vous, et nous, et les enseignants sommes dans les mains du Gouvernement. Mais votre passage prouve éloquemment que vous avez soif d’instruction et que nous devons vous donner cette formation.»

Poursuivant sa communication, le DPE a calmé les ardeurs en ses termes : «je vous prie, la sagesse que vous avez eue, quitter vos établissements jusqu’ici, que vous vous comportez comme ça, dans la ville, ne cassez rien, ne brutalisez rien. Vous êtes chez vous ce sont nos mamans et papas qui sont au marché. Nous avons compris votre message. Nous rendrons compte à qui de droit. Vive l’Ecole guinéenne ! vive l’Ecole guinéenne ! Nous vaincrons ! Nous vaincrons.»

Avant de quitter la DPE de Boké, les porte-paroles des élèves ont promis de perturber les cours dans les établissements scolaires où se déroulent les cours à merveille ceci, en attendant le retour effectif de leurs professeurs en classe.

« Ecoutez, écoutez. Désormais, si nous trouvons une école où les élèves sont en train d’étudier, ça ira très mal. Parce que nous apprenons qu’à Boké, les élèves étudient bien», s’est lâché l’un des porte-paroles des marcheurs.

A noter qu’à la DPE, les mécontents ont entonné en chœur, l’hymne national de Guinée avant de se faire entendre par l’Autorité scolaire.

Mamadouba Camara, Boké