Boké : les émissaires du CNT échangent avec les couches sociales    

En séjour de travail depuis le samedi 5 mars dernier, les conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) ont lancé ce dimanche, les consultations destinées à rencontrer, recueillir les avis, perceptions, attentes et préoccupations de l’ensemble des couches sociales notamment, les sages et leaders des confessions religieuses, les acteurs de la société civile, des partis politiques, les artisans, les associations de jeunesse, les corps socioprofessionnels, organisations syndicales, groupement féminins ainsi que l’Association des personnes handicapées (APHAB) de la préfecture de Boké avant de rédiger les textes de Lois.

Selon la cheffe de la délégation du CNT pour les préfectures de Boké, Gaoual et Télimélé, Mme Camara née, Fingui Camara, « l’objectif principal de la mission consiste à rencontrer, échanger et recueillir les attentes de toutes les composantes de la nation sur la conduite de la Transition en Guinée. »

Après avoir pris langue avec les autorités administratives de Boké, les émissaires du CNT se sont rendus à la prison civile du Pont de Fer où ils ont échangé avec le personnel pénitentiaire et les représentants de la population carcérale au nombre de 133 dont trois (3) mineures.

Le régisseur de la prison, Commandant, Alpha N’Diaye et ses gardes pénitentiaires sollicitent vivement, leur avancement en grade, l’amélioration de leurs salaires, la mise à disposition des équipements adéquats avant de plaider pour la rénovation et l’extension des locaux de cette maison d’arrêt ainsi que la construction des logements pour le personnel de la Prison.

Consultés par les conseillers nationaux du CNT, les leaders des confessions religieuses interpellent le président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya à lutter contre l’impunité, la corruption, la réduction du nombre des partis politiques, l’ethnocentrisme, l’augmentation du prix des denrées de premières nécessités, l’amélioration du réseau routier.

De l’avis de la plupart des entités sociales entretenues, les nouvelles autorités du pays doivent aussi œuvrer pour promouvoir la Justice dans la refondation de l’Etat, les compétences, le Changement d’orientation politique et l’amélioration des salaires des fonctionnaires.

Par contre, d’autres estiment qu’il faille renforcer le contrôle régulier des régies financières, donner des budgets de fonctionnement des préfets et gouverneurs pour imposer l’Autorité de l’Etat à l’intérieur du pays et assurer la desserte en eau potable et en courant électrique dans toutes les collectivités locales de la Guinée.

Après avoir écouté les couches socioprofessionnelles, les missionnaires du CNT promettent de transmettre fidèlement, les jours à venir, les attentes et préoccupations de l’ensemble des couches sociales à qui de droit.

A noter que les conseillers nationaux du CNT rencontreront demain lundi 7 mars 2022 d’autres entitités à la Maison régionale des jeunes de Boké pour le même objectif.

Mamadouba Camara