Boké : les impactés des villages conflictuels indemnisés par le consortium SMB-Winning à plus de 3 milliards GNF

Après plusieurs mois de pourparlers, les riverains des domaines litigieux ont été enfin, indemnisés ce vendredi, 20 décembre 2019, par les responsables du Consortium SMB-Winning, en commun accord avec leur Direction Générale (DG) ceci, dans le cadre de la 14ème compensation liée à la mise en œuvre de la ligne de chemin de fer de Dapilon (Boké) à Santou2 (Télimélé).

Le montant d’indemnisation se chiffre à trois milliards quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent deux mille cinq cent francs guinéens (3.499.402.500 GNF).

La cérémonie de remise des chèques s’est déroulée en présence du Coordinateur général du Consortium, Wu Qiong, du Conseiller juridique du Consortium, Me Amadou Oury Diallo, du Chargé de l’Organisation des Collectivités (COC) au niveau de la préfecture de Boké, Sékou Mouctar Fofana, des délégués du Cabinet, Société d’Expertise Environnementale et Sociale (SEES) ainsi que des élus des villages concernés.

Insistant sur le respect rigoureux des droits des communautés, le Coordinateur général du Consortium, M. Wu Qiong a invité les avocats des bénéficiaires à l’apaisement pour permettre à leurs clients de percevoir leurs chèques et aller ‘’retirer’’ leur argent à la Banque afin de démarrer leur projet de développement et d’activités génératrices de revenus.

Une manière de faciliter la poursuite du dialogue ouvert entre les impactés et les facilitateurs de l’affaire liée au traitement des conflits domaniaux qui opposaient les villageois au cœur de la 14ème compensation.

Transmettant le message de sa Direction Générale aux impactés, le Conseiller juridique du Consortium, Me Amadou Oury Diallo s’est exprimé : «au nom de notre Direction générale (DG), et du Management nous vous avions invités en vue de vous remettre vos chèques sans intervention d’un tiers. Nous voudrions que vous sachiez que cette situation est indépendante de notre volonté et d’ailleurs nous la regrettons.

En principe, cette indemnisation, c’est votre droit le plus absolu, vous êtes libre d’en faire bon usage. En effet, veillez à la conservation minutieuse de vos chèques, toutefois, nous vous invitons à investir dans des projets porteurs ou des activités génératrices de revenus comme cela vous a été enseigné par la société lors de l’ouverture de la session de compensation ce qui vous permettra de satisfaire vos besoins de façon générale.

En l’espèce, (la procédure de compensation), c’est vous les impactés, c’est donc vous, les principaux bénéficiaires. Vos chèques ne transiteront pas dans les mains d’une autre personne. Sachez aussi que vous, (communautés villageoises), êtes les premiers partenaires de notre entreprise, le Consortium SMB WINNING SA… »

C’est dans un climat très détendu que s’est déroulée la cérémonie de remise des chèques aux ayant droits.

