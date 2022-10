Boké : l’hôpital Winning Consortium officiellement inauguré dans le district de Dapilon

L’hôpital Feitsui-Renhe situé dans le district de Dapilon, commune rurale de Kolaboui, dans la préfecture de Boké, a été officiellement inauguré mercredi, 19 octobre 2022 par le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Mamadou Pèthè Diallo.



La cérémonie a mobilisé, outre le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Mamadou Pètè Diallo, le directeur général de la SMB [Société Minière de Boké], Frédéric Bouziggues, le Gouverneur de la Région administrative et le préfet de Boké, respectivement, Mamadou Camara (Contrôleur général de police) et Colonel Sény Silver Camara, le sous-préfet de Kolaboui et les présidents des districts de la localité d’accueil la direction générale de l’Hôpital du Winning Consortium ainsi que d’importantes personnalités de tous les horizons.

Bâti sur une superficie de 6.589 m2, l’édifice est composé de trois (03) bâtiments ambulatoires servant de consultation et de réanimation, d’un poste d’infirmerie, d’une pharmacie interne, d’une salle électro-cardiogramme (ECG), d’une salle d’échographie, d’une salle DR, d’une salle de présentation et de formation, salle de diagnostic Scanner et Radiographie digitale (CT-DR), d’un bâtiment médico-technique abritant deux (02) salles d’opération équipées d’un système de purification en flux laminaires de niveau 100 et d’un bloc de désinfection des instruments, d’un bâtiment d’admission et d’Administration abritant en son sein, douze (12) salles pour les patients dont trois (03) salles VIP offrant 21 lits ainsi qu’un Poste d’infirmerie, d’un Bureau d’équipe médicale sino-guinéenne et d’une salle de contrôle centrale.

L’équipe de l’hôpital Winning Consortium de Dapilon est composée de Médecins en Médecine interne, chirurgiens, pharmaciens, d’anesthésistes, médecins spécialisés en radiologie et en imagerie médicale ; infirmiers et infirmières d’Etat. Une équipe expérimentée et familière des soins en ce qui concerne des maladies fréquentes rencontrées en service de chirurgie et en médecine interne.

Cette infrastructure sanitaire polyvalente est destinée à améliorer l’offre pour les employés du Winning-Consortium et les communautés locales.



Au-delà d’un Service d’urgences ouvert 24/24, le personnel soignant de l’hôpital du Winning Consortium traite de nombreuses pathologies à savoir, les maladies respiratoires courantes, maladies infectieuses, maladies du système endocrinien, maladies du système cardiovasculaire.

Dans son discours, le directeur général adjoint l’hôpital Winning Consortium de Dapilon, Dr Sékou Camara a indiqué : « Cet évènement s’inscrit dans les relations chino-guinéenne dans un partenariat gagnant-gagnant voulu par le Gouvernement guinéen. C’est une entreprise fondée en 1979 avec unique Cabinet dentaire en offrant un service médical de qualité être leaders dans les soins médicaux dans la sous-région, promouvoir une formation dans le domaine sanitaire, améliorer l’espérance de vie. »

Le partenariat Winning Consortium de Guinée a permis de fournir des services soins de qualité à la population cadre parfaitement.

Il invite les autorités administratives et la population de Boké à prendre soin de ce bijou pour accompagner le CNRD qui ambitionne de fournir à la population guinéenne un service de qualité.

Le lancement de cet hôpital à Boké, selon Dr Sékou Camara, est une parfaite illustration de la volonté de rapprochement des populations au personnel soignant.

Le Coordinateur général des Mines du Consortium SMB-Winning, M. Zhang Wang a indiqué que « cet hôpital permettra aux communautés d’avoir des soins de qualité, développer de bonnes relations entre communautés et Consortium et garantir la stabilité dans la localité. Notre implication dans le secteur économique de la Guinée à savoir, la réalisation d’un chemin de fer de 135km, la réalisation des ports minéraliers

Notre engagement auprès de la Guinée est axé sur un Partenariat gagnant-gagnant témoignant notre affection envers la Guinée et ses communautés. Nous ambitionnons à travailler aux côtés du Gouvernement guinéen pour continuer à apporter nos soutiens ».

Pour le gouverneur de la Région administrative de Boké, Mamadou Camara, Contrôleur Général de Police l’opérationnalisation de cet hôpital mettra fin au calvaire des populations de Boké en général et celles des villages environnants qui parcouraient avec angoisse, des kilomètres pour sauver des vies humaines en apportant une assistance médicale pratique aux employés de Winning Consortium et les communautés riveraines.

Le gouverneur en appelle à l’unité et la solidarité de la population de Boké au cœur des préoccupations du Chef de l’Etat, Président de la République, Colonel Mamadi Doumbouya.

Au nom du Premier Ministre, Chef du gouvernement, Alhoussein Kaba, Conseiller chargé des mines et de l’Energie à la Primature s’est exprimé en ces termes : «cet hôpital est la contribution du Consortium au personnel de faire preuve de civisme, de dynamisme et de professionnalisme pour appuyer le Gouvernement dans la mise en œuvre de ses Actions. »

Le Consortium SMB-Winning a réalisé plusieurs actions de développement notamment d’importantes réalisations dans la préfecture de Boké. Au nombre de ces actions, le payement des compensations individuelles et communautaires, la distribution des vivres et lampadaires solaires aux communautés riveraines, la réalisation d’une route de l’entente de Baralandé à Kaboyé, la construction des forages et routes communautaires dans le respect du Contenu Local.

Dans son allocution, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Mamadou Pètè Diallo estime que c’est la concrétisation du rêves du CNRD à rendre accessible les services sociaux de base.

Le Kakandé, cette Région bénie de Dieu, est aussi, une terre nourricière pour la Guinée à cause de ses potentialités agricoles et minières, selon le ministre de la santé.

Selon le ministre de la Santé, l’avènement du CNRD qui rêve une ‘’Guinée Nouvelle’’, a démontré que les richesses de ce pays doivent profiter aux Guinéens.

Vantant l’effort du CNRD et priant pour le succès de la Transition, le Ministre de la Santé a précisé que « L’économie minière doit être un levier de croissance et de développement de la Guinée.

Le ministre de la Santé a bouclé son intervention en invitant les chefs des ménages à veiller sur l’encadrement et l’éducation de leurs enfants

Bref, il a souhaité que le Code minier guinéen soit appliqué pour le bonheur de la population de Kakandé.

Mamadouba Camara, Boké