Boké : l’IRE et la DPE lancent la semaine nationale du mérite scolaire (SENAMCO)

L’inspection régionale de l’éducation (IRE) et la Direction préfectorale de l’éducation (DPE) de Boké, ont lancé ce jeudi, 20 janvier 2022, la Semaine Nationale du Mérite Scolaire (SENAMCO) à l’attention des élèves de la 10ème année et ceux de la Terminale. L’initiative vise à encourager les meilleurs résultats scolaires pour favoriser la mobilisation des ressources en faveur du financement de l’éducation avec priorité accordée à la scolarisation de la jeune fille.



Par le biais du présent projet, l’IRE et la DPE de Boké veulent ainsi contribuer à la reconnaissance et à la récompense du Mérite, diffuser les valeurs cardinales de la République prônée par la Charte de la Transition.



Dans sa communication de circonstance, l’inspecteur régional de l’éducation de Boké, a insisté sur la promotion des valeurs cardinales. C’est pourquoi, Amadou Soumah a invité les parents d’élèves et encadreurs à œuvrer davantage pour la réussite des meilleurs élèves. Il n’a cependant pas oublié de rendre un vibrant hommage au président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya qui, à travers ce projet, contribue à créer une émulation fructueuse dans les établissements scolaires de la Région de Boké.



Donnant le coup d’envoi de la semaine nationale du Mérite Scolaire (SENAMSCO), le directeur de Cabinet du Gouvernorat de Boké, Ahmed Tidiane Soumah a salué à son tour l’initiative du Ministère de l’enseignement pré universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A).

La semaine nationale du Mérite Scolaire, dit-il, vise à cultiver le mérite en milieu scolaire. En outre, les deux institutions ambitionnent l’organisation des concours de débat pour détecter et récompenser les meilleurs élèves orateurs, récompenser les meilleurs encadreurs et enfin, organiser le concours de la plus haute détection scientifique féminine en Mathématiques ‘’Miss Mathématique« .



Au terme de la semaine, un concours sera organisé au niveau des préfectures pour détecter la meilleure mathématicienne de l’école guinéenne.



Mamadouba Camara