Boké : L’ISMGB lance son premier colloque international en mines et société

Depuis longtemps, il a été remarqué que l’humanité a toujours fait recours aux ressources naturelles pour l’amélioration de ses conditions de vie sur terre Ainsi, la République de Guinée n’étant pas à la marge de cette réalité planétaire, regorge d’immenses ressources minières.

C’est pourquoi, elle figure sur la liste des pays connaissant une forte activité minière, notamment la bauxite, l’or, le diamant, le fer entre autres. Cette activité minière est connue également dans plusieurs pays de la sous-région a savoir, la Côte d‘Ivoire disposant de l’or, le pétrole et le manganèse, le Niger (l’uranium, l’or et le pétrole), le Mali (l’or), le Sénégal (le phosphate, l’or et le pétrole).

Comme pour dire que l’exploitation minière est aussi au carrefour de tous les enjeux de développement est et demeure primordiale au développement des secteurs clés de notre société dans la construction des innovations technologiques dans la Santé, l’Agriculture, la Sécurité, l’Aéronautique.

C’est dans cette optique que l’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké (ISMGB), à travers son Centre Emergent Mines et Société (CEMS), a lancé ce vendredi, 20 mai 2022, les travaux de son tout Premier Colloque International en Mines et Société (CIMS).

« Exploitation Minière et Développement Durable, un enjeu majeur pour une Afrique Emergente » est le thème principal de cette 1ère édition. Enseignants Chercheurs de Guinée et d’éminents panelistes venus du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Ghana, du Niger, du Sénégal prennent part à ce rendez-vous de 72 heures. L’exploitation minière de façon globale, est aussi considérée comme levier et entraves au Développement.

Dans sa communication, le Directeur général de l’institut supérieur des Mines et Géologie de Boké, Dr Daouda Kéita a exprimé la gratitude de son institution à l’égard de l’ensemble des invités de tous les horizons. Tout en leur traduisant les messages des autorités et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l’innovation.

Il salué la présence des spécialistes de haut niveau venus partager leurs expériences avec l’institut supérieur des mines. Le progrès technique s’appuie sur l’exploitation minière dont l’impact touche L’écosystème.

Prévenir et gérer les risques soutient-il, constituent un défi majeur pour les projets miniers. La République de Guinée est parmi les pays Africains qui tirent l’essentiel de leur vie de l’exploitation minière qui, selon lui, mérite une attention soutenue pour promouvoir les méthodes et techniques pour booster le développement durable.

Le colloque va fournir des arguments valables pour la conservation de notre environnement, la transformation des règles de l’économie. Ce Colloque, d’après Dr Kéita, facilitera également, le rassemblement des professionnels autour d’un idéal pour la préservation de l’écosystème en vue d’aider les populations à s’approprier des techniques efficaces pour mieux gérer les impacts pour accélérer le développement des pays Africains.

Dans l’espoir de bâtir une Afrique Emergente, le DG de l’ISMGB invité les partenaires à accompagner les initiatives de son institution.

Le représentant de la Ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation, Pr Mamadou Saliou Diallo a exprimé la satisfaction de son Département qui, selon lui, a osé s’intéresser aux questions de développement économique.

D’avance, il se dit satisfait de la présence des collègues de la sous région à ce Colloque. La transformation dit-il, est indispensable pour aller de l’avant. Et d’ajouter que la thématique du Colloque International intègre les différentes problématiques du développement de notre pays, la Guinée.

Le transfert, la transmission, la recherche scientifique et la vulgarisation des connaissances permettent de travailler sur la problématique intéressant la vie des pays Africains. Cette initiative précise M. Diallo, figure en bonne place dans la lettre de mission du ministère de la Recherche scientifique.

Selon le conseiller principal du Ministère de l’enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a fait savoir que le secteur minier fait partie des principaux leviers pour le développement économique de l’Afrique.

C’est pourquoi, il a invité les Enseignants Chercheurs à une synergie d’action pour faire avancer le système universitaire de la République de Guinée.

Mamadouba Camara