Boké : l’UFDG fête l’auto-proclamation de Cellou Dalein

Pendant que les opérations de centralisation des procès-verbaux des bureaux de vote se poursuivent, des militants de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Boké sont dans la rue pour crier et danser “la victoire” de leur leader, Mamadou Cellou Dalein Diallo qui s’est auto-proclamé lundi vainqueur de la présidentielle .

Munis des effigies de leur candidat, ces militants à motos et à pied font le tour de certaines artères principales et secondaires au carrefour TP, Dembaya, Filira et Calabanya dans la commune urbaine.

Joint au téléphone par notre correspondant régional à Boké, le secrétaire fédéral de l’UFDG de la ville, Mamadou Chaffaye Diallo a expliqué : “vous savez, on (UFDG) a fait venir à Conakry, un informaticien ghanéen qui recevait et scannait tous les PV des communes rurales. A Boké, on a installé des informaticiens dans les communes rurales de Dabiss, Malapouya, Sansalé pour scanner et orienter vers le serveur central à Conakry. C’est ce qui a permis au jeune informaticien ghanéen de calculer automatiquement les résultats des BV. Sûrement, ils ont entendu la déclaration du président de l’UFDG qui a proclamé sa victoire”.

Mamadouba Camara, Boké