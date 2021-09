Boké. Manifs: vers le rétablissement des lignes électriques de la banlieue de Kamsar

Plongées dans le délestage depuis des jours, les femmes de Kayenguissa, Filima et autres secteurs non moins importants de la sous-préfecture de Kamsar étaient en colère dans les rues.

Les manifestantes exigent le retour du courant électrique dans leurs quartiers respectifs.

Pour se faire entendre, les manifestantes ont barricadé les rails des entreprises minières évoluant dans la localité.

Aux dernières nouvelles, les autorités administratives de Boké et Kamsar remuent terre et ciel pour le retour à l’accalmie et au rétablissement des lignes électriques des quartiers de Kayenguissa, Filima et autres. On en saura plus…

Mamadouba Camara