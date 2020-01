Boké : plus de 6 milliards GNF pour promouvoir le développement pacifique chez les employés de la SMB

La Direction générale (DG) du Consortium SMB-Winning, grâce à l’appui financier de son Commandant général, a procédé en début du weekend dernier, à la distribution des primes du développement pacifique aux travailleurs des différents départements de son entreprise.

L’enveloppe financière desdites primes s’élève à 6 milliards 800 mille francs guinéens.

La cérémonie a commencé par la projection d’une vidéo retraçant les temps forts de l’inauguration de nouveaux bureaux du personnel du Consortium à Kaboyé. Une projection suivie des témoignages de quelques employés sur le mode d’usages de ces primes pour le bien être des bénéficiaires.

C’est pourquoi, le directeur général adjoint (DGA) de la Mine M. WANG, a tenu à rappeler la volonté et l’ambition du Commandant général du consortium quant à l’achèvement et la continuité des productions pour aider la SMB à atteindre son objectif, celui de participer activement au développement de la Guinée et les Guinéens.

Selon lui, «chaque année, tous les employés respectent les lois et règlement intérieurs. Ainsi, à travers ces primes, nous voulons encourager donner vie à ce respect et de bonne conduite durant cette année écoulée.»

«En 2020, nous espérons qu’avec l’appui de tous les travailleurs, nous pouvons garantir, consolider notre projet de Mine et dynamiser ces différents projets déjà entrepris sur le site de Simandou ainsi que le

Chemin de fer partant de Dapilon (Boké), pour Santou2 et Houda (Télimélé).», a rassuré l’orateur.

Visiblement satisfaite de sa prime, Mme Mansaré Jacqueline Béavogui a exprimé sa gratitude à l’endroit de la SMB qui, soutient-elle, «ne cesse de penser aux employés de différents départements. J’invite mes collègues travailleurs d’être reconnaissants envers la SMB. Ce geste nous encourage à finir les actions que nous avons commencées depuis des ans…»

Pour d’autres, «ce prix est un réconfort moral et social pour le progrès de notre Entreprise. Le PDG nous a promis ces prix annuels pour avoir l’engagement de tous par rapport au développement de notre pays, la Guinée.»

Cette remise intervient aux lendemains de l’inauguration de la nouvelle base vie du consortium, sise à kaboye, dans la sous-préfecture de Tanènè. Une manière de dire que la nouvelle année commence bien pour les employés du consortium SMB-Winning .

Mamadouba Camara, Boké