Boké: plusieurs plantations d’anacardiers ravagées par un incendie 

Plusieurs plantations d’anacardiers ont été dévastées cette semaine par un Incendie parti des braises d’un four à charbon dans le secteur Boundoulengué, sous-préfecture de Tanènè, dans la préfecture de Boké.

Le bilan provisoire du drame fait plus de 50 victimes dans le camp des planteurs remuent terre et ciel pour que justice soit faite.

Selon le chef section des forêts et de la faune, Môrô Diakité, le présumé auteur de cet acte sinistre, Alhassane Barry, est déjà arrêté et mis à la disposition du cantonnement forestier de la sous-préfecture de Tanènè.

Les conservateurs de la nature, rassure-t-il, s’activent vivement pour dénombrer le nombre d’hectares consumés chez chaque paysan concerné.

Selon le chef section des forêts et Faune, les feux de brousse, quelque soit leur origine, détruisent la fertilité du sol et aggrave la variabilité du climat.

Parmi les victimes de cet incendie, le préfet de Boké, colonel Fodé Aboubacar Sylla qui aura perdu plus de 15 hectares de sa plantation.

Promettant que la justice sera faite, le préfet lance un appel pressant en direction des autorités compétentes et des personnes de bonne volonté.

Par ailleurs, le préfet s’engage à œuvrer pour l’installation des pare-feux le long des champs d’anacardes en vue d’éviter ce genre de dégâts.

De l’avis du Conseiller agricole au niveau de l’antenne ANPROCA (agence nationale de promotion rurale et du Conseil agricole) Boké, Gbémou Rémy estime que la brûlure des plantations provoque souvent la pratique de la jachère qui prend Plusieurs années, la destruction des micro-organismes dans les communautés.

A noter que des réunions de concertation se poursuivent entre les victimes pour totaliser le nombre d’hectares partis en fumée, il y a 72 heures.

Mamadouba Camara, Boké