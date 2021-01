Boké : pose de la première pierre de l’agence régionale de la CNSS

Le ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé et le Directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Malick Sankhon, ont procédé dans l’après-midi de ce mercredi, 13 janvier 2021, à la pose de la première pierre de l’Agence régionale de la CNSS dans la Région administrative (RA) de Boké.

La cérémonie a mobilisé outre, les autorités locales, le syndicat des retraités et veuves de Boké, responsables des services de défense et de sécurité ainsi que les travailleurs de l’institution citée plus haut.

Selon le représentant du Directeur général de l’entreprise CUBE-Construction SARL (Société Anonyme à Responsabilité Limitée), Mohamed Lamine Sylla, la future agence régionale de la CNSS à Boké sera bâtie sur une superficie de 503m2. Les travaux vont être réalisés sur un délai contractuel de huit (08) mois.

Cet ambitieux projet, a-t-il ajouté, «est composé d’un bâtiment principal de deux niveaux (R+1), de trois (03) chambres plus une grande salle d’attente, de deux (02) guichets de paie et de quatre (04) toilettes. A l’étage, on aura un appartement F5 de quatre (04) chambres, un salon, une cuisine, une salle à manger, 5 toilettes, des ouvrages annexes (toilettes externes, château d’eau) pour le chef d’Agence.»

Souhaitant la bienvenue à la grande délégation de la CNSS, le Maire de la Commune urbaine de Boké, Mamadouba Tawel Camara, a indiqué : «Cet homme, Malick Sankhon, m’a accompagné politiquement pendant la campagne des élections communales en 2013.»

D’après le Maire Tawel, «la région de Boké a été gratifiée par l’implantation de la 1ère agence de la CNSS en 1960, en 1987, une deuxième agence, en 2012, la construction de l’Hôtel Rio Nunez et en 2021, la pose de la 1ère pierre de la même institution à Boké. Nous ne pouvons que remercier le président Alpha Condé pour cet autre geste magnanime.»

Dans sa communication, le gouverneur de région, le général de division Siba Sévérin Loholamou, a remercié le DG de la CNSS pour avoir décidé de faire un plus aux infrastructures de Boké.

Invitant les populations de sa sphère politique à l’entretien régulier des édifices publics, le gouverneur a estimé que construire une agence du niveau régional à Boké, c’est d’être dans l’esprit et la vision du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé.

Il a, par ailleurs, sollicité la réfection totale de la Place des Martyrs, avant de réitérer la disponibilité des autorités administratives à accompagner les initiatives allant dans le sens du développement de Boké.

A son tour, la messagère du syndicat des retraités et veuves de Boké, Hadja Marie Thérèse Bangoura, a espéré que l’implantation de ce futur bijou de la CNSS dans la Région de Boké permettra certes, d’impulser une dynamique à l’épanouissement et au bien-être des employés et les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale.

S’adressant aux employés et aux retraités de son institution, le directeur général de la CNSS, Malick Sankhon, a rendu un vibrant hommage au préfet de Boké, Hassan Sanoussy Camara qui, selon lui, a diligenté le dossier lié à l’obtention du domaine qui va abriter le siège régional de la CNSS-Boké.

Il s’est aussi engagé à améliorer les conditions de travail et de vie des employés et retraités de la Caisse. Ce, par le biais de la construction d’une nouvelle agence qui, selon lui, vient répondre au boum minier dans la zone économique spéciale de la République de Guinée.

Pour atteindre ses objectifs, le DG de la CNSS a invité les populations de Boké à la préservation des acquis, au maintien de la paix, de la quiétude sociale et de la cohésion sociale pour relever tous les défis liés au développement durable de la Guinée. Une manière de faire du concept ‘’Prospérité partagée’’, une réalité comme le souhaite vivement le président Alpha Condé.

Posant la première pierre de l’Agence régionale de la CNSS à Boké, le ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé, a déclaré : «Cette action parmi tant d’autres, vient répondre parfaitement, aux attentes et à la volonté du président Alpha Condé de servir le Peuple de Guinée.»

Mamadouba Camara