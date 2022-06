Boké : projet d’appropriation des lettres de politique de la RSE du contenu local au centre d’un atelier

Le Service des Relations Communautaires et Développement du Contenu Local, sous la tutelle du Ministère des Mines et de la Géologie (MMG), grâce à l’appui financier du Fonds d’Investissement Minier a lancé ce mardi, 8 juin 2022, un atelier de formation axé sur le « Projet d’appropriation des lettres de politique de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et du Contenu Local. »

La rencontre de deux (2) qui s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’Etat, mobilise les Maires et secrétaires généraux des communes rurales, représentants dess organisations de la société civile, des sociétés minières, de la Sécurité, des services techniques ainsi que des groupements féminins et des associations de jeunesse évoluant dans la préfecture de Boké.

Le projet couvre les préfectures Kouroussa, Dinguiraye, Mandiana, Boké, Boffa, Fria et Télimélé. Dans sa communication de circonstance, le directeur général adjoint (DGA) du Service des Relations Communautaires et Développement du Contenu Local, Ibrahima Seck a rappelé que ce Projet cadre parfaitement avec la Vision des nouvelles autorités de la Guinée pour la refondation de l’Etat.

Cette refondation de l’Etat selon le DGA du Contenu Local passe nécessairement par le renforcement de capacités des élus locaux, acteurs de la Société Civile et la maîtrise des outils de Gouvernance. Toute chose qui permettra à chaque acteur de s’imprégner des textes réglementaires.

La connaissance de ces outils de Gouvernance, espère M. Seck, nous permettra d’éviter les remous sociaux qui ne sont à l’avantage des parties prenantes.

A l’ouverture des travaux, le Secrétaire Général chargé des collectivités décentralisées de Boké, Jean Béavogui a remercié le président de la Transition pour sa clairvoyance et son implication effective dans le développement des collectivités locales du pays.

Le général des collectivités invite les participants à accorder du sérieux à cette formation pour dit-il, prévenir les conflits dans leurs localités respectives. L’objectif principal du projet est rendre la Guinée plus attractive aux yeux des investisseurs miniers.

LA RSE, précise le facilitateur, Ibrahima Seck, a un rôle obligatoire et volontaire. D’après M. Seck, la RSE contribue au développement durable et la maximisation des recettes de l’Etat.

Ce document de politique sectorielle est un « document cadre » d’orientation politique qui vise à promouvoir la participation active des entreprises minières et de leurs sous-traitants au développement socio- économique inclusif et durable de leurs zones d’activités.

C’est dire que le gouvernement guinéen s’attèle à promouvoir un modèle de développement qui soit en cohérence avec les Objectifs de la CEDEAO et de l’union africaine: la Vision Minière Africaine (VMA).

« Contexte, Objectifs, caractères, Axes stratégiques, domaines d’application, principes directeurs, structures de Gouvernance de la RSE et dispositions juridiques », sont entre autres thématiques qui seront débattues par les gestionnaires des collectivités locales de la préfecture de Boké.

Mamadouba Camara