Boké : quand le lycée Filira végète dans l’insalubrité

Le célèbre lycée Filira situé au quartier Khougnèwadé 2, dans la Commune urbaine de Boké végète depuis des ans dans une insalubrité indescriptible avec des salles de classe délabrées, malpropres, des plafonds démontés, perforés sans pour autant oublier des murs moisis et noircis.

Pire, à l’intérieur de la cour, des herbes et chaumes qui poussent çà et là, au su et au vu de l’administration scolaire (IRE-DPE) ainsi que les membres de l’association des parents et amis de l’école (APEAE).

En clair, les responsables du système éducatif de Boké n’ont pas fourni assez d’efforts dans le cadre des préparatifs de l’année scolaire 2021-2022.

Dans cet établissement créé en 1963, même les tables-bancs et les salles de classe n’ont bénéficié d’aucune couche vernis, ni de peinture de la part des autorités concernées pour créer le minimum de confort aux apprenants.

Au-delà de l’insalubrité, l’hygiène laisse à désirer dans ce plus vieux lycée de la commune urbaine de Boké.

