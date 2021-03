Boké : reprise, ce lundi, des audiences criminelles dans la région

Le Tribunal de Première Instance (TPI) de Boké a officiellement repris lundi, 15 mars 2021, à 10 heures 45 minutes TU, le jugement des dossiers criminels, en présence de cinq (05) de cinq (05) accusés sur 14 affaires en attente pour cette première phase, selon le Procureur de la République, Ansoumane Kéita.

Pour cette 1ère journée, rappelle le Procureur de la République près le TPI de Boké, «Les cinq (05) prévenus à la barre, notamment, Sékou Oumar Diallo, Mohamed Chérif Diallo, Alpha Ibrahima Bah alias ‘’Oustaz’’, Aly Sangaré et Abdoulaye Barry, sont poursuivis de meurtre, tentative de viol sur mineures, séquestration, incendie volontaire et complicité, menaces de morts, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.»

Interrogé sur l’origine de la recrudescence de la criminalité dans la région de Boké, le Procureur a précisé que ce phénomène trouve sa source dans le flux migratoire qui éclate dans les zones minières.

Pour éradiquer ce fléau, M. Kéita invite les autorités judiciaires à appliquer la peine au maximum surtout, quand il s’agit de viol sur les personnes vulnérables à savoir, les mineures, les femmes enceintes et les personnes handicapées entre autres.

Pour décourager les criminels, a-t-il rappelé, «Les peines pour ce genre de crimes vont de 5 à 10 ans pour les majeures et de 10 à 20 ans pour les mineures.»

Par ailleurs, M. Kéita a invité les parents à jouer leur partition dans l’encadrement de leurs enfants avant de tendre une main fraternelle à la population qui, selon lui, «doit aider les services de sécurité à démanteler les nids des malfrats.»

Parmi les accusés à la barre, témoigne le Procureur de la République, «il y a 3 personnes placées en détention depuis 2018. Elles sont poursuivies pour meurtre et vols à main armée.»

A noter que le TPI de Boké a décidé en assemblée générale de réserver tous les lundis au jugement des audiences criminelles, conclut Ansoumane Kéita, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Boké.»

Mamadouba Camara, Boké