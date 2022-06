Boké: sensibilisation sur le ciblage des ménages indigents, une belle touche du FDSI

Dans le cadre de la politique de protection sociale voulue par le président colonel Mamadi Doumbouya à travers la Direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), les activités de sensibilisation des autorités politico-administratives sur le ciblage des ménages Indigents ont été officiellement lancées ce jeudi, 2 juin 2022 dans la région administrative de Boké.

C’est le gouverneur de la Région administrative de Boké, Colonel Sékouba Trésor Camara, qui a présidé la cérémonie, en présence des préfets, maires des communes urbaines et rurales, cadres régionaux et préfectoraux des cinq (05) préfectures de la région de Boké.

Le projet qui permettra à la Guinée de migrer vers le Registre Social Unifié (RSU) est placé sous la tutelle du Ministère de Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFE-PV).

Le Projet vise l’amélioration de l’efficacité et l’efficience des Programmes de lutte contre la pauvreté.

Cette première étape consiste également à sensibiliser les autorités politico-administratives (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets, Maires des Communes et représentants des services administratifs de la Région) sur les avantages, concepts utilisés et le processus du ciblage afin de les mobiliser les communautés pour adhérer aux objectifs du Fonds de développement social et de l’Indigence.

En outre, le Fonds de développement social et de l’indigence ou ‘’Le Service humanitaire de l’Etat guinéen’’ qui assure la mise en œuvre de cet ambitieux projet est un système robuste de collecte et de centralisation de base de données utilisées pour l’identification, l’enregistrement et le suivi des personnes bénéficiaires des programmes d’aides sociales.

Selon le Secrétaire général du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEE-PV), Roger Klonon Yassi, la Région de Boké avec 46% de pauvres, est parmi les régions les plus affectées par la pauvreté en Guinée.

L’extrême pauvreté, ajoute-t-il, touche plus de 13% des populations de la Région de Boké contre 0,6% dans la capitale Conakry.

En termes d’accès au service de santé, révèle le secrétaire général du Ministère de l’Action Sociale, 17% des usagers des structures sanitaires de la Région de Boké sont à plus de 10km d’une structure de santé la plus proche.

Remerciant le président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour des efforts louables en faveur des personnes vulnérables, M. Klonon, indique que 12% des usagers se plaignent du manque d’hygiène au sein des formations sanitaires avant de préciser qu’en termes d’accès à l’eau potable, 37% des ménages de la Région de Boké utilisent de l’eau non potable pour la boisson.

Dans son discours, le Directeur général (DG) du Fonds de développement, Lansana Diawara, a rappelé que dans la pratique, les responsables chargés de l’exécution des politiques de réduction de la pauvreté ont souvent deux options pour que les avantages des projets et programmes sociaux atteignent les populations défavorisées.

La 1ère option selon M. Diawara, est d’investir les budgets dédiés à la lutte contre la pauvreté dans les secteurs profitant majoritairement aux pauvres tels que l’Education primaire, les services de santé ou des services sociaux de base.

Selon le DG du FDSI, la seconde option consiste à identifier les pauvres pour leur allouer, de façon exclusive, les bénéfices d’un Programme.

Pour lui, les pauvres sont ciblés de sorte qu’ils soient les seuls bénéficiaires du Programme de la politique.

Dans la Région de Boké, 819.950 personnes sont ciblées pour être enregistrées dans la base de données du RSU, soit 117.136 ménages.

Cette volonté politique d’après le DG du FDSI s’est traduite dans la lettre de mission du PM (Premier Ministre) adressée au MPFEPV recommandant la couverture totale du pays en termes de ciblage des ménages indigents, pauvres et vulnérables en étendant la collecte de données à toute l’étendue du territoire national.

C’est pourquoi, M. Diawara sollicite l’implication effective des autorités locales et populations de la Région de Boké.

A noter que l’étape de Boké tout comme celles de Kankan, Kindia et Labé, a été marqué par la sensibilisation des préfets, sous-préfets et maires des communes urbaines et rurales de la Région administrative de Boké.

Mamadouba Camara