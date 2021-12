Boké : tenue d’une conférence-débat sur la lutte contre la drogue dans les institutions d’enseignement supérieur

L’Institut Supérieur des Mines et Géologie de Tamakènen de Boké a abrité ce vendredi 17 décembre 2021, une conférence-débat axée sur la campagne d’information et d’éducation préventive contre l’usage de la drogue dans les institutions d’enseignement supérieur.

C’est une initiative de l’institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites additives (IIFPIDCA). Dans sa communication, le Directeur général de l’ISMGB, Dr Daouda Kéita a indiqué que la région de Boké connaît l’implantation de sociétés minières provoquant ainsi, le flux migratoire.

Cette région, selon M. Kéita, a besoin de couvrir le maximum de jeunes pour réduire les effets néfastes et pervers de la drogue. La réussite de ce projet, dit-il, passe forcément par la sensibilisation, la formation et l’éducation de la jeunesse sur les conséquences de la drogue dans les institutions d’enseignement supérieur du pays.

De son côté, la cheffe de mission, Dr Aïsssatou Bobo Diallo a précisé que la région de Boké qui a l’honneur de gérer le scandale géologique du pays sans drogue. La lutte contre la drogue se fait à 3 niveaux à savoir, prévention primaire, prévention secondaire et tertiaire.

A en croire à Kadiatou Bocoum, conférencière, la culture de canabisse, est très développée dans les préfectures de Forécariah, Mandiana, Mamou et Kissidougou.

Pour Robert Tamba Mandouno, la drogue altère la perception visuelle, temporelle et spéciale. « La disponibilité de la drogue, la corruption généralisée, le snobisme, les stress sociaux, l’irresponsabilité des parents dans l’éducation des enfants, le faible niveau d’éducation et le faible niveau d’application des textes juridiques », précisé-t-il.

Les modes de dissémination et de conditionnement de la cocaïne et de la drogue utilisés par les narcotrafiquants ont été aussi abordés par les participants et les éminents conférenciers.

De l’avis de M. Mandouno, la drogue altère la mémoire, baisse des performances scolaires, favorise la prolifération de la prostitution, délinquance, dépendance sociale et déstabilise les États.

Présidant la rencontre, le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trèsor Camara, a apprécié le niveau des équipes de conférenciers pour la maîtrise des messages clés destinés à la jeunesse. Selon lui, le manque de confiance en soi constitue un autre facteur conduisant la jeunesse à la consommation des stupéfiants.

Il a invité l’ensemble des acteurs concernés à s’impliquer d’avantage pour inverser la tendance. Des questions d’éclaircissement et d’échanges fructueux ont marqué la fin de la cérémonie.

Mamadouba Camara