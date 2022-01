Boké : un commerçant assassiné, à Tinguilinta

Thierno Mamadou Diallo, c’est le nom du commerçant qui a été froidemnt assassiné hier samedi, 1er janvier 2022, par un inconnu dans le district de TINGUILINTA, sous-préfecture de Tanènè, dans la préfecture de Boké.

Selon la Brigade de Recherche, Thierno Mamadou a été joint au téléphone par un inconnu qui lui dit qu’il possédait des sacs d’arachide dans son champ à TINGUILINTA.

Sitôt, M. Diallo s’est saisi de son sac d’argent avant de demander à son fils de l’accompagner.

Arrivé sur les lieux, son interlocuteur les a poliment salués et leur a demandé de lui accorder un petit temps pour récupérer quelque chose dans sa case.

Après une si longue attente, Thierno Mamadou Diallo demanda à son fils d’aller appeler leur tuteur dans la case.

C’est en cours de chemin que le fils de Thierno Mamadou Diallo entend un coup de feu retenti venant de l’intérieur de la case.

A son retour, le petit retrouve son père dans un bain de sang avec le visage complètement broyé.

Soudain, le présumé assassin est précisément ressorti de la case pour s’accaparer du sac de Thierno Mamadou Diallo avant de s’éclipser.

Après la mort tragique de son père, le petit a pris le chemin de retour et alerté les riverains.Informée, la gendarmerie départementale de Boké a dépêché ses émissaires pour les lieux de crime.

Selon eux, la victime, Thierno Mamadou Diallo est marié à une femme et père de 6 enfants.

Sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Première instance de Boké, le corps du commerçant a été admis à la Morgue de l’hôpital régional.

En attendant d’élucider les circonstances de l’assassinat du commerçant, Thierno Mamadou Diallo, le corps de la victime a été remis à sa famille pour inhumation.A noterqu’il y a un an, deux commerçantes avaient échappé de justesse à la mort dans le même district de TINGUILINTA.

Nous y reviendrons…

Mamadouba Camara, Boké