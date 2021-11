Boké : une caravane de 275 personnes touristes attendue dans la région

En prélude de la caravane de la 3ème édition de la convergence globale des luttes pour la Terre et l’Eau West Africaine et 3ème édition « Droit à la terre, à l’Eau et l’Agro-écologie paysanne, une caravane de 275 touristes de 13 pays africains est attendue dans la région administrative de Boké.

Pour l’élévation du niveau de la réussite de cette grande mission venue de l’espace CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest), deux (2) missions viennent d’effectuer une visite de travail dans la région administrative.

A l’occasion, les femmes de Boké, à travers le conseil régional des organisations de la société civile, bénéficieront des taux forfaitaires sur le prix de chaque met servi aux missionnaires.

Au-delà des mets du terroir, les femmes de Kakandé auront la chance de promouvoir les tissus et produits agricoles locaux.

Lors de la caravane, la troupe artistique de Batafon, l’orchestre Sorsornet Rythme de Boké et le Club Littéraire Dinah Salifou Camara se produiront pour vendre leurs talents aux différentes délégations de tous les horizons.

Dans la fièvre de l’événement depuis des jours, le conseil régional des organisations de la société civile de Boké a déjà mis en place et meublé plusieurs commissions jugées de dynamiques par les organisateurs.

Bref, la société civile qui ne doute pas de l’efficacité des membres des différentes Commissions soutient avoir mis des bouchés doubles pour gagner le paris.

Nous y reviendrons !

Mamadouba Camara