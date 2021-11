Boké : une caravane internationale de 275 touristes étrangers attendue le 30 novembre prochain dans la région

Dans le cadre des préparatifs de la caravane intitulée ‘’3ème édition de la convergence globale des luttes pour la Terre et l’Eau ou West Africaine 3ème édition droit à la terre, à l’Eau et à l’Agro-écologie paysanne », autorités régionales et membres de la commission d’organisation ont échangé ce samedi 27 novembre 2021, au Gouvernorat de Boké.

Cadres préfectoraux, régionaux, communaux, lycéens, médias et responsables du conseil régional des organisations de la société civile ont pris part à la rencontre. Pour le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trèsor Camara, « réussir la réception de cette caravane à Boké, point d’entrée des touristes étrangers, est une question de responsabilité et d’honneur. »

Pour lui, la région de Boké, « c’est une zone économique spéciale de la République de Guinée, une zone minière et touristique par aisance ». Les touristes pleins de curiosité à travers la Guinée, selon le gouverneur, passeront 24 heures dans la région administrative de Boké à quelques 300 km de la capitale Conakry.

Par ailleurs,Colonel Sékouba Trèsor Camara a invité les membres des différentes commissions à jouer correctement leur partition pour la réussite de la mission.Une manière de prouver à ces illustres hôtes que la Guinée est un pays d’hospitalité légendaire, magnifique, un havre de paix, de concorde et de solidarité agissante.

Mamadouba Camara