Boké : une journée d’information et de sensibilisation autour de l’installation des compteurs prépayés

En prélude à l’installation des compteurs prépayés dans les ménages, une mission de la Direction Générale d’Electricité de Guinée (EDG) a conféré dans la matinée du mardi, 1er février 2022, avec les 15 présidents des conseils de quartier de la Commune urbaine de Boké, des conseillers communaux, la délégation communale de la jeunesse, des associations de jeunesse, groupements féminins, représentants des services de défense et de sécurité ainsi que des leaders des confessions religieuses évoluant dans la localité.



L’implantation des compteurs prépayés permettra de lutter contre l’injustice, la surfacturation et les branchements clandestins dans les quartiers. Aux dires des techniciens de l’EDG, l’Etat guinéen débourse chaque année que Dieu fait, 6.000 milliards de francs guinéens pour subventionner le carburant.



Dans son allocation, le vice-maire de la commune urbaine de Boké, Mohamed Camus Camara, a rappelé la crise que le préfet a désamorcée pour la paix et la stabilité dans la cité.

Il a réitéré la disponibilité des élus locaux à accompagner le gouvernement dans l’amélioration des conditions de vie de la population de Boké.



Prenant la parole à son tour, le préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla, a rappelé que le résultat des enquêtes est toujours attendu par les autorités. L’électricité, indique le préfet, fait partie du confort de la vie actuelle des hommes modernes.



Il a invité la population à la retenue, au calme et à l’entente pour le développement harmonieux de la préfecture de Boké. Dans son exposé, le Conseiller du directeur général de la Société Électricité de Guinée (EDG), Dr Laye Kouyaté, a rappelé que les compteurs prépayés sont faits pour les pauvres.

De son côté, l’ancien chef de l’EDG à Boké, Mohamed Lamine Fadi a ajouté : « Le courant qui vient nécessite la pose des compteurs prépayés qui ont un tarif unique. Les compteurs prépayés éduquent la population à la consommation du courant électrique et ça lutte également contre les coupures illégales du courant électrique et les forfaits. »



Pour le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trèsor Camara, la population a le plein droit d’être consultée, tout en précisant que le mal commun n’est pas un mal. Il invite la population de Boké à la compréhension.



A la rencontre, le président du Conseil préfectoral de développement (CPD), Mamadouba Oscar Coumbassa, a regretté que le premier projet d’électrification de Boké soit avorté dans les temps par des fils se Boké.



Précisant que tout Boké aura le courant mais avec le système prépayé, il a informé que les travaux d’exécution du projet d’interconnexion sont à 80%. La porte-parole des femmes, Mme Marie Miki du Conseil communal, a sollicité l’adhésion de toutes les couches sociales dans l’installation des compteurs prépayés dans les ménages.



Le chef de quartier de Lambanyi, Aziz Camara, témoigne qu’il utilise judicieusement le compteur prépayé depuis un mois.



