Bomboly/Conakry : un accident de la circulation fait 3 morts dont une nourrice et son bébé

Trois (3) morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. C’est le bilan d’un accident de la circulation survenu à Bomboly, dans la commune de Ratoma ce mercredi. Selon les informations recueillies sur place, il s’agit d’un véhicule immatriculé RC 0278 qui a fini sa course dans un caniveau sur le long de la route.

Dans son aventure, l’engin a arraché un poteau électrique entraînant ainsi la mort de deux personnes sur place et la 3è à l’hôpital.

Amadou Bah, témoin oculaire des faits revient sur le drame. « J’étais bas là-bas et on a vu que le pneu du camion s’est crevé. Du coup, on a entendu et on a pris la fuite. Devant le camion, une femme allaitait son bébé juste en face et il roulait à vive allure vers elle. La dame a voulu s’échapper mais le camion était trop rapide et il (camion) monté sur elle. Une autre fillette de 11 ans environs qui était de passage auprès de la nourrice a subit le même sort », nous confie-t-il.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Il a fallut qu’on les retire sous les roues du camion pour constater que la dame respirait encore, mais les autres étaient déjà morts. C’est à l’hôpital qu’elle a rendu l’âme. Faisant ainsi trois morts et deux blessés dont un motard et un cordonnier se trouvant sur place. Il a fallut qu’on retire les cadavres sous les roues… »

Sous le choc, le chauffeur d’une vingtaine d’années a paniqué, il a fallut l’intervention des jeunes pour le calmer et le placer sous le contrôle des autorités, nous informe-t-on appris

Mayi Cissé