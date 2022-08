Boni Yayi à l’aéroport de Conakry : « où sont les autres médias? »

[Information Mediaguinee] Le médiateur de la Cedeao pour la Guinée Boni Yayi n’était visiblement pas à l’aise hier dimanche, 21 août à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Arrivé par le vol Asky à 17h55, l’ex-président béninois a été accueilli par le ministre des affaires étrangères Dr Morîssanda Kouyaté qui l’a conduit dans la salle au « National ».

Après un échange de quelques minutes, Boni Yayi devait parler à la presse. Quelle fut la surprise du médiateur de constater un seul micro : celui de la DCI-PRG [direction de la communication et de l’informationde la Présidencede la République]. L’hôte de marque, hébété, de demander : « où sont les autres médias? » « Non, on va traiter et leur envoyer les éléments », lui répond-on. Boni parla tout de même à la DCI. Pendant ce temps, les journalistes, venus en nombre, étaient refusés d’accès à l’événement.

De l’aéroport, la Mission de la Cedeao se dirige vers l’hôtel Kaloum où il a son QG.

En compagnie de sa fille [avec qui il se sépare rarement dans ses déplacements], Boni Yayi et l’équipe qui l’accompagne resteront à Conakry jusqu’à vendredi prochain. Le clou de ce deuxième voyage sera marqué par une conférence de presse.

Mayi Cissé