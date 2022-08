Boni Yayi après son entretien avec le CNT : « je me suis rendu compte que nous sommes en train de nous épauler »

Comme annoncé le médiateur de la CEDEAO en Guinée, l’ancien président béninois, Dr Thomas Bini Yayi a rendu visite ce jeudi 25 août 2022, au Conseil National de la Transition (CNT). C’est le président de l’institution, Dr Dansa Kourouma qui l’a reçu en présence des membres du bureau et de plusieurs autres conseillers nationaux.

Selon le médiateur, cette rencontre à cette l’occasion pour lui de comprendre assez de bonnes choses.

Il fallait que je vienne ici au parlement pour que je puisse m’exprimer devant un tel parterre de journalistes

« C’est une visite de courtoisie pour d’abord lui tenir informé que je suis en Guinée dans le cadre de cette mission qui m’a été dévolue au niveau de la conférence des chefs d’Etats des pays de la CEDEAO. Et, naturellement, en sa qualité de président du parlement en cette période de transition, c’était nécessaire que je lui passe cette visite de courtoisie. C’est un sentiment de satisfaction puisqu’il en a eu l’occasion de me dire comment il est en train de démocratiser ce parlement comme cela se fait dans les démocraties. Et, naturellement je me suis rendu compte que nous sommes en train de nous épauler. Et le moment venu, vous allez vous en rendre compte. Merci au président et naturellement dire en même temps je profite de vos antennes puisque c’est la première fois que je parle. Il fallait que je vienne ici au parlement pour que je puisse m’exprimer devant un tel parterre de journalistes », s’est exprimé Dr Thomas Boni Yayi.

Youssouf Keita

+224622285400