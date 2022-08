Boni Yayi reçoit le Forum des Forces Sociales: droits de l’homme et ouverture d’un dialogue franc au centre des débats

Le médiateur de la CEDEAO, Thomas Boni Yayi qui séjourne à Conakry depuis le dimanche dernier, après les échanges avec certains ministres du gouvernement du CNRD et les coalitions politiques, a rencontré dans la soirée de ce jeudi 25 août certaines entités de la société civile, à l’hôtel Kaloum.

Au sortir des échanges à huis-clos, le porte-parole du Forum des Forces Sociales de Guinée, Aboubacar Koita de la jeunesse CEDEAO Guinée a laissé entendre que toutes les questions qui divisent les acteurs de la vie politique nationale ont été discutées. Plus loin, M. Keïta d’ajouter qu’ils ont rencontré une personnalité humble et sage.

« Ce qui est important aujourd’hui, c’est l’appel qui a été lancé à tous les acteurs, c’est de nous apprêter pour un dialogue franc, transparent et sérieux. Et c’est cette démarche que nous avons toujours demandée et c’est ce que nous avons réaffirmé pour nous permettre d’avoir un cadre de dialogue entre le CNRD, le gouvernement et les différents acteurs politiques de la vie nationale », a-t-il indiqué, tout en rappelant qu’ils sont disposés a aller au dialogue…

Poursuivant, le coordinateur de COJELPAID et coordinateur du forum des forces vives Abdoul Sakho est revenu sur l’essentiel des débats. « Nous avons fait notre proposition et est-ce qu’aujourd’hui sur les questions des droits de l’homme et tout ce qui s’en suit quelles sont nos propositions pour rassurer les différentes parties pour que le dialogue puisse être un dénouement heureux pour la réussite de la transition? Et également à part le chronogramme de la transition, nous avons bel et bien débattu comment la transition peut être exécutée dans le chronogramme en tenant compte du suivi à travers un cadre de dialogue permanent. Nous avons quelqu’un de très disponible, plus de trois heures du temps il nous a écouté »

Pour finir, cet acteur de la société civile guinéenne dit être satisfait puisque leur première revendication a été vraiment satisfaite. « C’était de nous recevoir, pas dans un cadre folklorique mais nous recevoir pour qu’un débat réel s’instaure entre la médiation et nous pour recueillir effectivement nos perceptions, nos recommandations pour la réussite du dialogue donc de la transition. C’est ce qui fut fait et nous attendons le retour après avoir fait la moisson au niveau des autres entités socio-politiques du pays et les autorités de la transition, le format qui sied en termes de recommandations ou en termes de structures, il va nous la proposer », a conclu Abdoul Sakho.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08