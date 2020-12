Bonne nouvelle année 2021 ! (Par Ibrahima Diallo, FNDC)

Permettez-moi, avant de me projeter en 2021, de commencer mon propos par quelques mots sur l’année écoulée, 2020, marquée par des événements douloureux qui ont endeuillé la Guinée et des Guinéens.

D’abord, la répression sanglante des différentes mobilisations monstres de la majorité des guinéens, à l’appel du FNDC, en faveur de l’alternance démocratique suite à la volonté exprimée par Monsieur Alpha Condé de changer la constitution guinéenne pour briguer un troisième mandat. Cette répression a fait des centaines de morts, des blessés, des prisonniers et des dégâts matériels importants.

Ensuite, le forcing opéré par Monsieur Alpha Condé le 22 mars 2020 en organisant un semblant de referendum pour un changement de constitution malgré des mouvements de contestations grandissants de sa population qui, dans son écrasante majorité, rejetait son projet de troisième mandat. Ceci fut un recul démocratique sans précédent et porta, sans doute, un coup dur au rêve caressé des guinéens de hisser la Guinée au rang des pays démocratiques.

En fin, après avoir décidé de confisquer le pouvoir par les armes, Monsieur Alpha Condé décida de persécuter les opposants à son régime ; plusieurs d’entre eux sont détenus dans les prisons du pays et d’autres sont contraints de vivre dans la clandestinité.

Dans ce contexte tourmenté, 2021 s’annonce plutôt mal pour notre pays car déjà placée sous le signe de la répression et de la persécution des citoyens pro-démocratie.

Notre responsabilité de citoyens est grande mais notre mobilisation collective sera nécessaire et indispensable pour poursuivre le combat démocratique afin de stopper cette nouvelle tyrannie incarnée par l’ex-opposant historique, Alpha Condé.

Je suis confiant et optimiste et je sais pouvoir compter sur notre engagement, l’engagement de tous les guinéens épris de paix et de justice pour la poursuite du combat démocratique et des droits humains.

La coordination nationale du FNDC, comme celle de tout mouvement citoyen, a fait un bilan de la lutte démocratique menée jusqu’ici, et compte rendre publique dans les prochains jours la nouvelle feuille de route pour les orientations du combat citoyen pour répondre ainsi aux nombreuses questions sur l’avenir du FNDC.

Je voudrais avoir, à cet instant, une pensée positive pour tous les martyrs de la démocratie et à Oumar Sylla ainsi que tous les détenus politiques qui croupissent dans les différentes prisons de Monsieur Alpha Condé.

Mes meilleurs vœux à vous, bonne année 2021 !

Ibrahima DIALLO

Responsable des Opérations du FNDC

Coordinateur de Tournons La Page /Guinée