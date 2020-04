Bonne nouvelle ! Le président malgache présente le remède contre le Covid-19 (vidéo)

Il l’avait annoncé. C’est maintenant officiel. Contre l’avis de l’OMS, le président de Madagascar Andry Rajoelina a annoncé devant un partenaire de personnalités professionnels malgaches de la santé et autres partenaires le remède “100% malgache” contre le Covid-19, une pandémie qui continue son expansion avec plus de 160 000 morts dans le monde. Selon plusieurs médias, le président a validé les essais pour un traitement à base de plante artémisia bien connue dans la lutte contre le paludisme.

Il s’agit du Covid-Organics élaboré par l’Institut malgache des recherches appliquées et qui contient de l’artemisia ou Artemisia annua. Une plante aux airs de fougère issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise cultivée sur la Grande Île pour lutter contre le paludisme, note Le Point.

« Aujourd’hui, j’annonce officiellement ici la réussite et les bons résultats des essais de notre remède. On peut dire qu’il a donné un résultat concluant sur les malades du Covid-19 à Madagascar et qu’il peut limiter et atténuer ses effets sur le corps humain », déclare le chef de l’Etat de la plus grande île d’Afrique qui fait plus de 2 fois la superficie de la Guinée.

Mediaguinee