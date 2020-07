Booster l’entrepreneuriat féminin en Guinée : lancement officiel du projet Youthconnekt for women

Une cérémonie pour le lancement officiel du projet Youthconnekt for women a eu lieu ce lundi 20 juillet 2020 à Conakry. Composante du programme Youthconnekt Guinée, l’objectif du projet Youthconnekt for women est de renforcer l’entreprenariat féminin des jeunes femmes grâce à l’accès au digital, l’insertion sur le parcours de l’entrepreneur, l’accès au financement et aux opportunités économiques au sein du projet Youthconnekt Guinée.

En place depuis 2012, l’initiative Youthconnekt Africa est née de la vision du président rwandais Paul Kagamé du Rwanda. Elle compte aujourd’hui 18 pays membres dont la Guinée à travers l’initiative Youthconnekt Guinée qui a pour vocation de servir de catalyseur destiné à la formulation d’une vision pour l’insertion socio-professionnelle de la jeunesse en Guinée via la mise en œuvre d’un programme national d’insertion des jeunes. Avec pour partenaires d’exécution : le Ministère de l’Autonomisation et des droits des Femmes, l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) et l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE).

Selon Luc Joël Grégoire, représentant résident du PNUD, cette initiative permet non seulement de renforcer la plateforme interactive d’échange entre les jeunes mais aussi de connecter les jeunes femmes dans la dynamique de création de l’entrepreneuriat dans l’accès au financement pour pouvoir conduire un projet et développer un parcours d’insertion de qualité.

« L’initiative Youthconnekt vise à donner une place plus particulière à la jeunesse qui représente 74% de la population guinéenne et aux jeunes filles et jeunes femmes y compris celles vivant en milieu rural qui représentent près de 60% de la population et cet enjeu c’est bien sûr de combler l’écart entre les domaines de l’emploi et de la productivité agricole et tous ces secteurs qui sont également dans le processus de prise de décision au sein des communautés plus largement. C’est la raison pour laquelle la mise en œuvre de ce projet d’accompagnement de 600 femmes entrepreneurs avec le mentorat de 40 jeunes femmes avec l’utilisation d’outil digital qui va permettre de renforcer un certain nombre de priorités nationales et notamment cette question liée aux objectifs de développement durable », a-t-il estimé.

Pays bailleurs de fonds du projet Youthconnekt for women, la Fédération de Russie finance ce projet à hauteur de 1 million 197 mille 720 $ US. SEM Vadim Razumovsky, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Guinée trouve utile le lancement de Youthconnekt for women axé sur l’entrepreneuriat féminin, qui est aussi le deuxième projet de développement en financé par la Russie en collaboration avec le PNUD.

« C’est un sujet qui exige un traitement particulier et délicat. Le plan de la mise en œuvre est déjà élaboré, merci à nos collègues, espérons que le schéma indiqué permettra d’atteindre les objectifs fixés.

C’est déjà le deuxième projet de développement en Guinée que la Russie finance en collaboration avec le PNUD et via le Fonds d’affectation spéciale. La Russie en est heureuse parce que ce projet correspond entièrement à l’esprit de la déclaration finale du 1er sommet Russie-Afrique qui a fixé pour but, entre autres : le développement de la coopération dans le domaine de l’éducation et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous croyons que de telles initiatives permettront de renforcer les partenariats russo-guinéens et l’échange d’expériences en la matière. Donc, pour réussir il faut oser », encourage-t-il.

Pour le ministre de la jeunesse et de l’emploi jeunes Mouctar Diallo, ce projet constitue une alternative crédible et efficace qui devrait combler les attentes du gouvernement dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

« Ce projet Youthconnekt for women, une des composantes d’un vaste programme de renforcement des compétences et de connexion des jeunes constitue pour nous une alternative crédible et efficace qui devrait combler les attentes du gouvernement dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Youthconnekt for women est une initiative qui devrait soutenir au moins 600 jeunes femmes entrepreneures guinéennes par le développement des services numériques ciblés en particulier pour celles vivant dans les zones enclavées et qui n’ont pas accès aux services essentiels favorables par l’initiation et le développement des projets prospères pour répondre aux demandes du marché », dira-t-il.

À noter que la stratégie et l’opérationnalisation de l’initiative guinéenne s’enracinent dans un contexte socio-économique guinéen, porté par le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes qui a effectué la demande d’adhésion au YouthConnekt Africa en mars 2020.

Maciré Camara