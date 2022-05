Boubacar Barry à l’AG de l’UFR: « manifester, c’est un droit universel qu’on ne peut pas violer »

Comme d’habitude, l’assemblée générale de l’Union des forces Républicaines s’est tenue hier samedi à son siège national à Matam.

Au cours de cette rencontre présidée par le vice-président Boubacar Barry, il a été question de mettre un accent sur la rencontre entre le G58 et le RPG Arc-en-ciel qui, jusque-là, rejettent le chronogramme proposé pour la transition. Une situation que dénonce également l’UFR, le parti de Sidya Touré.

« C’est une illustration de la violation des textes qui nous régissent. C’est très malheureux parce que la charte de la transition a été élaborée dans l’esprit du CNRD en tenant très peu compte des propositions des partis politiques mais que nous avons acceptée, en tout cas nos mémos n’ont pas été reflétés dans la charte que nous avons quand même acceptée… Et nous commençons à constater au même titre q’avec Alpha Condé qui se parjurait sur la charte de la constitution, les mêmes dérives. Là, nous assistons à une violation flagrante des textes de loi élaborés par le CNRD lui-même »L’UFR avait pour recours la reprise des manifestations qui, malheureusement, viennent d’être interdites par la junte sur la voie publique. Ce que le parti des Républicains digère mal. « C’est encore la restriction des libertés publiques. Dans son article 8, la charte est claire là-dessus. Il y a quand même les conventions internationales, acquis démocratiques , accords internationaux et c’est tous ceux-là qui ont fondé la prise du pouvoir. On ne peut pas comprendre qu’on se batte ou s’organise pour faire un coup d’Etat par rapport au non-respect des principes démocratiques et faire la même chose. Manifester est un droit acquis, c’est un droit universel dans le monde qu’on ne peut pas violer, c’est universel. Il est tout à fait inadmissible et nous voyons certains qui œuvrent dans ce sens. Nous devons mener à bien cette transition pour notre bien commun », a dit Boubacar Barry, au nom de l’UFR.

Mariame Mayi Cissé