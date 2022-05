Boubacar Siddighi Diallo : « l’UMP s’inscrit contre toute manifestation parce que nous avons perdu des parents directs… » 

L’interdiction de manifestations sur la voie publique décidé par les autorités CNRD, fait jaser au sein de l’opinion politique. À l’occasion samedi 14 mai de la célébration des 75 ans du parti PDG-RDA à la Belle-Vue, Boubacar Siddighi Diallo président de l’Union pour le Mouvement Populaire (UMP) a acclamé cette décision des nouvelles autorités.

Selon lui : « l’UMP s’inscrit contre toute manifestation parce que nous avons perdu des parents directs dans ces manifestations. Onze (11) années de manifestation, des centaines de morts même les partis politiques au rang desquelles ces victimes sont issues n’ont pas fait une priorité par rapport à ces jugements. Ils ont accepté de partager des communes, ils ont accepté de partager des positions administratives mais ils n’ont pas accepté d’être irréductibles pour réclamer la justice pour ces victimes. Alors aujourd’hui, on n’a pas besoin d’aller à des manifestations », a-t-il déclaré.

Si cette interdiction des manifestations est considérée comme une violation de la loi par certains des acteurs politiques, Boubacar Siddighi Diallo indique que depuis « le 05 septembre la Guinée est dans un régime d’exception. Aucune loi ne permettait au Colonel et à son équipe de prendre la direction de ce pays, il l’a pris. Mais il y a la loi, il y a la légitimité et tous les guinéens lui ont dit oui on est d’accord avec toi. Ça, c’est déjà posé le premier acte unanime de l’exception. Pourquoi voulons-nous du principe et nous ne voulons pas de l’exception ? », s’est-il interrogé.

Rappelons que selon le communiqué, le CNRD qui a réitéré ne pas être candidat à une élection ni proche d’un parti politique a précisé que « Tout manquement aux précédentes directives entrainera des conséquences de droit contre son ou ses auteurs ».

Maciré Camara