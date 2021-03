Boubacar Sylla répond à Bachir Diallo : « le FNDC est organisé »

« Rien ne me lie à Abdourahmane Sanoh. Et d’ailleurs je suis déçu de lui. » C’est ce qu’a déclaré récemment le jeune Mohamed Bachir Diallo qui se présente désormais comme le nouveau coordinateur du Front national pour la défense de la constitution (FNDC). C’était à l’occasion d’un entretien accordé à Mediaguinee. Suite à cette sortie, le président du Forum civil citoyen, un des membres statutaires du FNDC, est revenu pour répondre au coordinateur national de la nouvelle équipe du front.

À l’image des centrales et des structures syndicales USTG et SLECG, le FNDC reste aussi miné par un bicéphalisme qui attire tous les regards. Le mouvement anti-troisième mandat est dirigé actuellement par deux leaders. Abdourahmane Sanoh, le premier et Mohamed Bachir Diallo le second. Mais pour certains membres statutaires dudit mouvement, aucune assemblée générale n’a d’abord été tenue pour faire remplacer Abdourahmane Sanoh à la tête de ce mouvement. C’est le cas de Boubacar Sylla du Forum civil citoyen.

« Vous savez, il y a des places que l’on conquiert et il y a des places que l’on arrache. J’ai dit il y a très longtemps que le FNDC est une révolution. Le FNDC c’est un mouvement où chaque citoyen peut prétendre être le leader. Mais le FNDC aussi est organisé. En aucun cas, on n’a organisé une assemblée pour dire qu’Abdourahmane Sanoh a été destitué. Donc on est dans cette attente. Si certains surgissent pour dire qu’ils sont aujourd’hui dignement désignés. Peut-être ils vont nous dire qui les a désignés. Parce qu’on ne peut pas se lever un beau matin pour dire qu’on est tel. La cité est organisée. Il faut qu’on reste dans cette dynamique. S’il y a des problèmes, on doit les résoudre en interne. Mais ce n’est pas de venir un beau matin prendre la parole et dire nous sommes les représentants du FNDC. Le FNDC est un ensemble de conglomérats. Parce que nous par exemple, nous n’appartenons pas à ce nouveau mouvement quand même. Surtout que qu’on appartient à une grande coalition qui a adhéré au FNDC. Donc, imaginez les autres partis politiques et les autres organisations de la société civile. Il faut que le Guinéen soit un peu mature », a-t-il martelé.

« Ce qui est fait est fait », a dit Boubacar Sylla. Cet activiste de la société civile considère les actes posés par Bachir Diallo et son équipe de mineurs. Il les invite à savoir raison garder. « Ce sont des jeunes et ce sont des actes très jeunes. On leur laisse la voie libre. Et de venir à la maison commune pour qu’on en discute. C’est tout. Si Sanoh constitue un problème, rien n’oppose que les membres statutaires puissent statuer et dire Sanoh on ne veut plus de toi. Mais ce n’est pas une frange de jeunes qui peut se lever un beau matin et dire que désormais ce n’est pas Sanoh. Ce ne sont pas eux qui ont mis Sanoh à cette place », a-t-il tranché.

« Jusqu’à preuve du contraire, Abdourahmane Sanoh reste le seul et unique coordinateur du Front national pour la défense de la constitution », tranche Boubacar Sylla.

Yamoussa Camara

