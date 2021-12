Boubacar Yacine Diallo : ‘’comme je suis l’un des premiers voleurs de la République, je me défendrai devant la justice »

Cité dans un présumé détournement de fonds publics, le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yacine Diallo a été invité à s’exprimer ce mardi dans l’émission » les Grandes Gueules » de la radio Espace Fm.

Selon lui, depuis le dégel des comptes, son institution n’a dépensé que le montant de 47 millions 630 milles francs guinéens.

« Depuis le dégel, la Haute Autorité de la Communication, pendant cette période, n’a dépensé que 47.630.000. De ces dépenses, la plus importante est de 2.000.620 GNF. Quand il m’a appelé, je suis venu. Il m’a montré une feuille non signée et non cachetée qui viendrait de la présidence de la République et qui récapitulerait mes dépenses, j’étais même étonné. On voit frais d’impression de cartes de presse professionnelle 2.000.620 GNF. Après vous voyez frais de reproduction de la photo du président de la transition 1.150.000 GNF. Voilà les dépenses qu’on me demande. Donc je ne commente pas. Comme il a décidé de saisir la justice, je viendrai me défendre là et je ne me laisse pas non plus ni impressionné, ni brisé. Je tiens debout, je suis l’un des premiers journalistes d’investigation dans ce pays, j’ai passé la vie dans ça. Et comme je suis l’un des premiers voleurs de la République, je m’en remets à Dieu mais je me défendrai devant la justice », a déclaré l’ex-journaliste d’investigation.

Maciré Camara