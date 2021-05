Boubacar Yacine Diallo, HAC : “ceux qui croient que journalisme rime avec arrogance, excès de zèle, je leur dis qu’ils se trompent lourdement”

À l’instar de nombreux pays du monde, la Guinée célèbre cette année la Journée mondiale de la liberté de la presse, avec pour thème « l’information comme bien public ». La Haute Autorité de la Communication (HAC) a mis l’occasion à profit pour distribuer aux journalistes guinéens leurs cartes professionnelles de presse.

Dans son allocution, le président de la HAC Boubacar Yacine Diallo a interpellé les journalistes sur leur indispensable responsabilité

« Autant ils doivent être jaloux de leur Indépendance, autant ils doivent être respectueux des lois en vigueur et des règles qui régissent la profession. Le journaliste, c’est celui-là même qui sait allier fermeté et modestie, perspicacité et esprit de discernement. A ceux qui croient que journalisme rime avec arrogance, avec excès de zèle, je leur dis qu’ils se trompent lourdement. Le journaliste, c’est celui qui fonde sa communication sur l’honnêteté et la véracité des faits », a-t-il déclaré.

Maciré Camara